بنى سويف.. توريد 167 ألفا و581 طنا قمح لصوامع وشون المحافظة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، أنه تم استلام 6389 طنا من القمح بصوامع وشون المحافظة، أمس الخميس، ليصل إجمالى الكميات الموردة إلى 167 ألفا و581 طنا، منذ بداية الموسم، بنسبة 72.8% من المستهدف توريده هذا الموسم "230 ألف طن".





وأشار غنيم، إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع، مؤكدا على انتظام سير أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى المحافظة. وشدد فى بيان للمحافظة، على أهمية المتابعة الميدانية لأعمال التوريد ولضمان جاهزية الشون لاستقبال الأقماح من المزارعين، وأن تقوم لجان الإستلام بالتحقق من جودة الاقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، منوها عن تعليماته لأعضاء لجنة التوريد بسرعة صرف مستحقات الموردين، والتيسير على المزارعين والموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة فى جميع أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك" على مستوى أماكن الاستلام والتوريد بالصوامع والشون. ومن جانبه، أشار وكيل وزارة التموين بالمحافظة وصفى عبدالله، إلى انتظام أعمال التوريد بنطاق المحافظة، والتى تشهد حاليا تزايدا ملحوظا وإقبالا من قبل الموردين والمزارعين على الصوامع والشون لتوريد المحصول، خاصة مع انتهاء عملية الحصاد، لافتا إلى توجيهات المحافظ بتقديم جميع أوجه التسهيلات والدعم اللوجستى لضمان توريد أكبر كمية من المحصول، مع تكثيف المتابعات الميدانية من رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع التموين والزراعة فى المرور على جميع مواقع العمل للتأكد من الالتزام بالضوابط والقرارات الوزارية المنظمة فى هذا الشأن.

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