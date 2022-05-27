بدر عبدالعاطى: العلاقات المصرية الإفريقية تشهد زخما خلال السنوات الماضية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور بدر عبدالعاطى سفير مصر ببروكسل، أن العلاقات المصرية الإفريقية تشهد زخما قويا على مدار السنوات الماضية، وهو الأمر الذى ينعكس فى التنسيق والتشاور الدائم لتحقيق التكامل والوحدة ومواجهة التحديات التى تواجه القارة.





جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها السفير فى الندوة التى نظمها مكتب الاتحاد الإفريقى فى بروكسل بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، اليوم الجمعة - أن السفير تناول فى الكلمة تداعيات الأزمة فى أوكرانيا على الاقتصاد الإفريقية بصفة عام، وعلى الاقتصاد المصرى بشكل خاص.

وأكد على أهمية تعزيز التضامن بين الدول الإفريقية لمواجهة هذه التداعيات، خصوصا على الأمن الغذائى وارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية والسلع والمواد الخام وأسعار الطاقة، منوها بتأثر قارة إفريقيا بما فى ذلك مصر، بالارتفاع الذى تشهده أسعار القمح والمحاصيل الزراعية والزيوت، وأيضا نقص الكميات فى الأسواق.

كما شدد السفير المصرى فى بروكسل، على ضرورة تكثيف التواصل مع الاتحاد الأوروبى كشريك رئيسى لاتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة، سواء على المدى القصير مثل إنشاء آلية لشراء وتوفير القمح والحبوب الغذائية وباقى المواد الأساسية كالزيوت للدول الإفريقية المتضررة من الأزمة العالمية نتيجة لنقص الكميات المعروضة والارتفاع فى الأسعار، والمساعدة فى إنشاء صوامع للغلال لبناء احتياطى للدول الإفريقية من البذور، فضلا عن توفير تمويل للمشروعات المتعلقة بالزراعة وتطوير التكنولوجيا المرتبطة بالزراعة، والاعتماد على الطاقة النظيفة فى مشروعات الرى، وغيرها من المقترحات المحددة والتى تعود بالنفع المباشر على شعوب دول القارة على المدى الطويل.

وأشار السفير المصرى إلى التحضيرات الجارية لاستضافة ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وتمثيل مصر للقارة الإفريقية والتعاون المستمر مع دول القارة لبلورة المواقف الإفريقية من قضايا التفاوض المختلفة.

من جانبه، ثمن ضيف شرف الندوة عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة فى الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بالقاهرة الموقف المصرى، موجها الشكر والتهنئة لمصر على الجهود التى بذلتها فى مواجهة أزمة الغذاء فى السنوات الأخيرة بدءا من الأزمة المالية العالمية فى 2008 ومرروا بالتعامل مع أزمة "كوفيد-19" وصولا إلى الأزمة فى أوكرانيا.

وأوضح أن تعامل مصر مع هذه الأزمات هو بحق نموذج يحتذى به من جانب الدول الإفريقية، حيث كانت من أوائل الدول التى أدركت حجم تلك الأزمات وخطورتها ووضعت أنماطا مرنة للتعامل معها، فضلا عن كفاءة الحكومة المصرية فى تفعيل سلاسل التوزيع من خلال شبكات الطرق المطورة وتطوير صوامع التخزين.

كما ذكر المسؤول الأممى أن مصر، بصفتها الرئيس المقبل نيابة عن القارة الإفريقية لمؤتمر COP27، تعمل على تطوير مجموعة من المبادرات التى من شأنها أن تغير وجه السياسات المتبعة لدعم الأمن الغذائى والزراعة فى ظل تحديات تغير المناخ.

وأكد أن الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه التحديات العالمية الملحة هو التنسيق الدائم فيما بين الدول الإفريقية والتحرك بشكل منظم من خلال المنتديات ذات الطبيعة العالمية مثل مؤتمر الأطراف المتعاقدة.

وأشار المسؤول الأممى إلى وضعية مصر المتميزة كحلقة وسيطة فى سلسلة الغذاء العالمى، حيث تستورد مصر كميات كبيرة من الحبوب، ولكنها لا تخصص كلها للاستخدام المحلى، وإنما يدخل جانب منها فى تصنيع سلع أساسية أخرى تعتمد على استيرادها باقى الدول الإفريقية الأخرى التى لا تمتلك القاعدة الصناعية المتوافرة فى مصر.