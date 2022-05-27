كفر الشيخ: توريد 204 آلاف و786 طن قمح إلى صوامع وشون المحافظة

جدة - نرمين السيد - وقال وكيل الوزراة ،فى بيان اليوم الجمعة، إن استلام الأقماح المحلية خلال الموسم الحالى تتم من خلال عدد 23 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وحيث تم فتح موقعين جديدين للاستلام.

وأضاف أن هناك متابعة من محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات للمحافظ؛ الذى شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.