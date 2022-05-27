جدة - نرمين السيد - وقال وكيل الوزراة ،فى بيان اليوم الجمعة، إن استلام الأقماح المحلية خلال الموسم الحالى تتم من خلال عدد 23 موقعا تابعا للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ، وحيث تم فتح موقعين جديدين للاستلام.
وأضاف أن هناك متابعة من محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات للمحافظ؛ الذى شدد على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كفر الشيخ: توريد 204 آلاف و786 طن قمح إلى صوامع وشون المحافظة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.