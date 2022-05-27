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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /700366/تزامنا-مع-مرض-انفلونزا-الطماطم-وجدري-القرود-أمراض-نادرة-أصابت-نجوم-الفن

تزداد في تلك الأونة، ظهور عدد من الأمراض التي يسمع عنها الجمهور والموطنين لأول مرة، من بينهم مرض جدري القرود الذي بدأ في الانتشار بين عدد من الدول الأجنبية، فضلا عن مرض يهدد العالم ويسمى انفلونزا الطماطم اذ يثيران تلك الأمراض الرعب في قلوب الجمهور.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أمراض نادرة أصابت الوسط الفني

مرض مرسا

أصاب الفنان فايق عزب قبل وفاته بمرض مرسا الذي تسبب في وفاة 11 ألف شخص، وأدى إلى إغلاق بعض المدارس وتقليل التجمعات، في صورة مقاربة تماما لما يشهده العالم في ظل جائحة كورونا وذلك عام 2017، لكنه لم يستطع الأطباء فك لغزه حتى الأن.

مثلث الموت

أصاب الإعلامية ريهام سعيد بمثلث الموت وهو مرض نادر ناتج عن الإصابة بميكروب بالقرب من الأنف في المنطقة المعروفة طبيًا بمثلث الخطر، وتسبب لها بمشكلات صحية للغضاريف الأنفية ولم يجد الأطباء علاج له.

فيروس ابشتاين بار

أصيب الفنان أحمد مكي بفيروس نادر يدعى “ابنشتاين بارد” أثر على الطحال والكبد، وجعل الفنان غير قادر على تناول الطعام أو شرب الماء، ما أدخله فيما شيبه الغيبوبة، حيث كان ينام لفترة طويلة، تتراوح بين 18 و20 ساعة يوميًا، وفقا لما صرحه أحمد مكي في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي.

التهاب في جذع المخ

التهاب في جذع المخ أو ما يعرف بمتلازمة غيلان باريه أصيب به الفنان طلعت زكريا قبل وفاته وأدى إلى تلف الأعصاب، ويتطور ذلك المرض حتى يمكنه أن يؤدي إلى حدوث شلل كامل في اعضاء الجسم.

الصدفية المستعصية

الصدفية المستعصية أصابت الفنانة نجلاء فتحي يؤدي إلى احتباس السوائل في الجسم والتعرض للالتهاب الرئوي والإصابة بفشل القلب ومن ثم يؤدي إلى الوفاة.

ما لا تعرفه عن مرض انفلونزا الطماطم وجذري القرود

مرض انفلونزا الطماطم هو مرض ينتشر بشكل كبير على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات والذين يعانون من حمى غير مشخصة، وتتسبب في تهيج الجلد ، والجفاف لدى الأطفال.

أما جدري القرود أعراضه تتشابه مع أعراض الجدري ولكنها أقل حدة، وفترة حضانته طويلة نسبيًا، حيث تمتد من 5 إلى 21 يومًا، لذلك قد ينقل الشخص المصاب العدوى دون قصد.