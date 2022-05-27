ننشر تقرير الشيوخ عن مقترح نواب التنسيقية لإنشاء المجلس الأعلي لسلامة النقل قبل احالتة للحكومة..الأسبوع المقبل

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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /700362/ننشر-تقرير-الشيوخ-عن-مقترح-نواب-التنسيقية-لإنشاء-المجلس-الأعلي-لسلامة-النقل-قبل-احالتة-للحكومةالأسبوع-المقبل

يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة الإسكان والإدارو المحلية والنقل، عن القتراح برغبة المقدم من، عن الاقتراح برغبة المقدمة من النائبان محمود القط ، ومحمد عزمي، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بشأن “انشاء المجلس الأعلي لسلامة النقل"،للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

مجلس الشيوخ يحيل اقتراح نواب التنسيقية لإنشاء المجلس الأعلي لسلامة النقل للحكومة..الأسبوع المقبل

قالت اللجنة في تقريرها إنة بـالرغم مـن الـطـفـره الـتـي شـهدها قطـاع النقـل بمختلـف قطاعاتـه خـلال السنوات القليلـه الماضـيه إلا أن الحـوادث والكوارث والخسائر الجسيمه في المقـدرات البشريه والإقتصاديه لا تتناسب وحجـم التطـوير الذي نفذتـه الدولـه حيث ما زال معدل سلامة النقل في مصر أقل من المعدلات العالمية بكثير.

وأضافت اللجنة، أنة بدراسـه أسـباب الحـوادث في قـطـاع الـنـقـل وجـد أكثـر مـن جهـه مرتبطـه بإرتفـاع نسـبة الـحـوادث مـن خـارج قـطـاع الـنـقـل منهـا عـلـى سبيل المثال الإداره العامـه للمرور والإدار العامـه للحمايـة المدنيـه وغيـاب تطبيـق الـقـانـون وإنخفـاض مستوى التعليم وإنخفاض مستوى السلوكي لبعض المواطنين.

ويعد نتيجـه لـعـدم إنخفاض نسـبـه الحـوادث في قطاع النقـل بعـد التـطـوير المشار إليـه جاءت فكـره المقترح بإنشـاء مجلـس أعلى لسلامة النقـل کـجـهـه مستقله تطبـق قواعد الحوكمة الرشيده من نزاهه وشفافيه يكون الهدف من إنشاؤه : -

أ- تطـوير الرؤيـة الإستراتيجيه لمنظومـه سـلامه النقـل وإعـداد إطـار عـام لتنفيذها وإدارتها ومتابعتها وتقييم نتائجها .

ب- وضـع قـواعـد السـلامه لقطاعـات النقل المختلفـه ووضـع آليـات تنفيـذها والإشراف عليها.

ج - التنسيق بين جهات الدولـه المختلفـه وقـطـاع النقـل للحـد مـن الـحـوادث وضمان سلامه وإستدامه البنيه الأساسية لمنظومة النقل.

رابعا : رأى اللجنة وتوصياتها

توافـق السادة أعضاء اللجنـة علـى ضـرورة إنشـاء المجلس الأعلى لسلامة النقـل لتحقيـق درجـات السلامة المعمول بهـا عالميـا علـى أن يكون تشكيله مـن رئيس للمجلس بدرجـه نائب رئيس مجلس الوزراء وعـدد عـشـره أعـضـاء مـن أهل الخبره في مجالات النقل المختلفه يتبعه أمانه فنيه لتنفيذ مهامه الأتيه.

1- وضـع الأهداف الإستراتيجيه العامه للسـلامه وحوكمـه منظومـه سـلامه الـنـقـل للتأكيـد علـى معـايير ومؤشرات قياس أداء السلامه ومتابعـه تنفيـذ الإستراتيجية وتحقيق الأهداف وتقييم النتائج .

۲- تطوير الإطـار التشريعي بالاشتراك مـع الـوزارات والجهات المعنيـة مـع عـدم التعارض مع الإتفاقيات والمعاهدات الدوليه.

3- التنسيق بين قطاعـات التـقـل المختلفـه وجـهـات الدولـه ذات الصـلـه لـدعم وتعزيز سلامة النقل .

4- تحليل وتقيـيـم لـكـل مـا يخـص سلامة النقـل مـن مـخـاطر وحـوادث لتحديـد الأسباب الفعليـه لـهـا وإصـدار القرارات والتوصيات لضـمـان عـدم تكررهـا ومتابعة تنفيذ الجهات المعنية لها .

5- متابعـه مـنـح تـراخيص وشهادات السلامة للشركات العاملة في مجال النقـل طبقا لمعايير وإشتراطات السلامة المعتمدة .

6- تنميـه القـدرات وإعـداد الكوادر المؤهلـه فـي مجـال سلامة النقـل مـن خـلال إعداد وتنفيذ برامج تدريبيه على نظـم وإدارة السلامه وتحليل المخاطر ونقـل الخبرات والدروس المستفادة من التجارب السابقه.

7- إعـداد بـرامج توعويـه للارتقاء بسلوك المتعاملين ومستخدمي وسائل النقل من خلال وسائل الأعلام المتنوعه بالتعاون مع - منظمات المجتمع المدني .

8- إصـدار تقـارير دوريـه بـالموقف الفعلــي لسـلامه منظومـه النقـل وكلمـا إستدعت الضـروره متضمنه القرارات والتوصيات اللازمة لتعزيز سلامه النقل.

وبعـد دراسـة الإقتراح برغيــة والإطلاع علـى نـصـوص الدستور واللائحـة الداخلية للمجلس وكافـة الـقـوانين ذات الصلة ومـا أسفرت عنـه الزيارة الميدانيـة لقنـاة السويس ومناقشـات السـاده مـقـدمي الإقتراح برغبـة وأعضـاء اللجنـة والخبراء وممثلي الحكومة.

تـرى اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائبين محمـود فيصـل الـقـط ومحمد يحيى عزمي ، بشـأن " إنشـاء المجلس الأعلى لسلامة النقل " على أن يكـون جـهـة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية ويشكل وفقا لما ورد كمـا أوصت اللجنـة بضرورة رفـع الأمـر لجهات الاختصاص لإتخـاذ مـا تـراه لازمـا بشأن إجراءات تنفيذه .