ننشر تقريراسكان الشيوخ عن طلب النائب أحمد قناوي لاستحداث حي ثالث بمدينة المحلة الكبرى قبل إحالتة للحكومة..الاحد المقبل

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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 03:50 مساءً - محمد السيد - /700360/ننشر-تقريراسكان-الشيوخ-عن-طلب-النائب-أحمد-قناوي-لاستحداث-حي-ثالث-بمدينة-المحلة-الكبرى-قبل-إحالتة-للحكومةالاحد-المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الأحد المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدم من أحمد قناوي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استحداث حي ثالث بمدينة المحلة الكبري.

دوت الخليج

تقريراسكان الشيوخ عن طلب النائب أحمد قناوي لاستحداث حي ثالث بمدينة المحلة الكبرى

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، فى الاقتراح المقدم منه، أنه يستهدف إستحداث حي ثالث بمدينة المحلة الكبرى وذلـك لـعـدة أسباب

منها:

- مدينة المحلـة هـي كبـرى مـدن مـحافـظـة الغربيـة وتـعـد مسـاحتها ربـع مـسـاحة المحافظة وهي مدينة صناعية تتمتع بكثافة سكانية مرتفعـة بـعـد مـدينتي القاهرة والإسكندرية لذا فهي تعـد مـدينـة مليونيـة وهـذه المدينـة مـن الناحية التاريخية تشتمل على حيين سكنيين (حي أول - حي ثاني)

-المدينـة تـضـم مـصـانع وأسـواق تجارية ومستشفيات تخصصية ومعاهـد وكليـات تكنولوجية.

- حـدث توسـع عمـرانـي نتيجـة تـردد آلاف الزائـريـن مـن مختلـف المـدن المجاورة للمدينة للعمل والإقامة، ولأجل السيطرة الأمنيـة تـم إسـتحداث وإنشـاء قـسـم ثـالـث المحلة الكبرى في المنطقة القريبة للبندر حي أول بالاضافة لمجمع محاكم ومكتب للشهر العقاري وسجل مدني لاستيعاب الزيادة السكانية المطردة التي أحدثت ضغوط متزايدة على مرافق الدولة.

-فكرة انشاء حتي ثالث كان بالتنسيق مع الاستشارين المهندسين من جامعة طنطا

رأى اللجنة وتوصياتها

بعـد دراسـة الإقتراح برغبـة والإطلاع على نصوص الدستور والموضوعات ذات الصلة واللائحـة الداخليـة للمجلـس وكافـة الـقـوانين ذات الـصـلـة ومـا أسـفـرت عـنـه مناقشـات السيد النائب مـقـدم الإقتراح برغبـة وأعضاء اللجنـة وممثلي الحكومـة فـقـد إنتهت إلى الآتي: -

وافقت اللجنة على المقترح المقدم من النائب أحمد القناوي عن استحداث حي ثالث بمدينة المحلة الكبرى

وأوصت اللجنـة بـضـرورة رفـع المقتـرح لرئاسـة مجلـس الـوزراء لتكليـف الجهات المعنية بما تراه مناسبا نحو هذا الشأن.

وأكدت اللجنـة انها تـورد تقريرهـا إلى المجلـس المـوقـر تـرجـو التـفـضـل برفعـه إلى الحكومـة لإتخاذ ما تراه لازما بشأن تنفيذه.