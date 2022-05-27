محمد صلاح يتحدث عن الحذاء الذهبي.. ويكشف: بنزيما الأفضل بعدي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 03:29 مساءً - أكد النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول، أن إصراره على حصد الحذاء الذهبى خلال الموسم المنتهى 2021-2022، يعود إلى خسارته اللقب في الموسم قبل الماضي لحساب هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير.

أخبار محمد صلاح اليوم

وقال محمد صلاح في تصريحات صحفية خلال قناة "بي تي الرياضية" الإنجليزية إن ما حدث في الموسم قبل الماضي دفعه للتألق والظهور بأداء جيد خلال العام الحالي، مضيفا أن خسارة الحذاء الذهبي بفارق هدف وحيد عن هاري كين لم يكن أمرًا جيدًا على الإطلاق.

كان صلاح خسر لقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم قبل الماضي لصالح هاري كين، حيث سجل 21 هدفًا، بينما هداف توتنهام أحرز 22 هدفًا، إلا أنه في الموسم المُنتهي قبل أيام، فاز بالحذاء الذهبي مناصفةٍ مع النجم الكوري الجنوبي سون برصيد 23 هدفا لكل منهما، كما حصل على جائزة أفضل صانع ألعاب بـ13 تمريرة حاسمة.

وأضاف نجم ليفربول: "لقد كنت متحفزًا أكثر، لقد كنت أعمل بجنون في الصيف الماضي، بعد خسارتي للكرة الذهبية، لم أقل ذلك من قبل، ولكنني قلت لنفسي سوف أذهب للفوز بالحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب، والحمد الله أنني نجحت في ذلك".

أخبار محمد صلاح

ورد صلاح على سؤال "هل ترى نفسك أفضل لاعب في العالم؟"، قائلا: "نعم، لقد قلت ذلك من قبل، في رأسي أنا أفضل لاعب في العالم، إذا اختار أحدهم لاعبا آخر، ليس لديّ مشكلة".

واختتم النجم المصري تصريحاته قائلا: "لم أذهب إلى وسائل الإعلام من قبل وقلت أنني أفضل لاعب في العالم، ولكن في رأسي نعم أنا كذلك، إذا لم أختار نفسي سأختار كريم بنزيما".

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

وينتظر محمد صلاح مواجهة مرتقبة ضد كريم بنزيما في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يجمع بين ليفربول وريال مدريد في باريس غدا.

يلتقي ليفربول ضد الريال وجها لوجه من جديد في المباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها على ملعب "دى فرانس" فى العاصمة الفرنسية باريس، فى التاسعة مساء غد السبت.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

من المقرر أن تذاع قمة ليفربول ضد الريال على القنوات التالية:

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ليفربول وريال مدريد نهائي دوري الأبطال

ويخطط ليفربول لتحقيق الانتصار والانتقام من ريال مدريد بعد خسارته اللقب أمامه في عام 2018 بنتيجة 3-1 وحصد اللقب السابع فى تاريخه، بينما يأمل الملكي تحقيق لقبه الرابع عشر في أمجد البطولات الأوروبية ليحقق ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني هذا الموسم.

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، بينما يمتلك ليفربول 6 ألقاب.

ليفربول وريال مدريد نهائي دوري الأبطال

ونجح ريال مدريد فى تخطى مانشستر سيتي من نصف النهائي، بنتيجة 6 - 5 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، فبعد أن خسر الملكى ذهابا بنتيجة 4 - 3، عاد فى لقاء الإياب ليحقق ريمونتادا جديدة بالفوز بنتيجة 3 - 1، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، بينما تأهل ليفربول بعدما فاز ذهابا وإيابا على فياريال الإسباني بنتيجة (5-2) في مجموع المباراتين.

ليفربول وريال مدريد نهائي دوري الأبطال

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي يتقابل فيها ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث لعب الفريقان وجها لوجه مرتين في المباراة النهائية للمسابقة القارية الأعرق.

جاءت المرة الأولى في نهائي عام 1981، والذى حسمه ليفربول لصالحه بهدف دون مقابل، على ملعب "حديقة الأمراء"، ثم تكررت مواجهة ليفربول وريال مدريد في النهائي مرة أخرى، وذلك في عام 2018 والتي شهدت تعرض النجم المصرى محمد صلاح للإصابة، حيث توج الفريق الملكى باللقب الثالث عشر في تاريخه بدوري أبطال أوروبا بعد الفوز على الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويخوض ريال مدريد المباراة النهائية فى دورى الأبطال للمرة رقم 17 فى تاريخه، كأكثر الأندية وصولا لنهائي البطولة الأعرق على مستوى الأندية فى أوروبا.

ليفربول يتفوق على الريال فى القيمة التسويقية

ويتفوق ليفربول على نظيره ريال مدريد، من ناحية القيمة التسويقية قبل المواجهة المرتقبة، حيث إنه وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المختص بالأرقام والإحصائيات، تبلغ إجمالي القيمة السوقية للاعبي ليفربول 900.5 مليون يورو، فى حين تبلغ قيمه ريال مدريد التسويقية 756.5 مليون يورو، ما يعني أن الريدز يتفوق بقرابة الـ200 مليون.

ويعد النجم المصرى محمد صلاح، أغلى لاعب في صفوف ليفربول، بقيمة تسويقية تصل إلى 100 مليون يورو، وذلك بالتساوى مع البرازيلى فينيسيوس جونيور الأغلى بين عناصر الملكى، بقيمة تقدر بـ100 مليون يورو أيضًا.