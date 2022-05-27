كلية اللاهوت الإنجيلية فى القاهرة تحتفل بتخرج الدفعة 151 الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - تحتفل كلية اللاهوت الإنجيلية فى القاهرة بتسليم الدرجات العلمية لخريجى الدفعة 151 من طلبة الكلية بأقسامها المختلفة، وذلك يوم الجمعة المقبل فى الكنيسة الإنجيلية فى مصر الجديدة.





يقود الاحتفال الدكتور القس يوسف سمير- رئيس مجلس إدارة الكلية، ويلقى خطاب الحفل رامز عطاالله- مستشار دار الكتاب المقدس فى مصر بعنوان "مطلوب قادة لكنيسة اليوم".

كما يشارك بالحضور القس كمال رشدى، رئيس سنودس النيل الإنجيلى بمصر، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر نائبا عن الدكتور القس أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر نظرا لسفره خارج البلاد فى زيارة رسمية ورعوية، كما يشارك بالحضور أيضا عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

ويبلغ عدد خريجى هذه الدفعة 71 طالبا وطالبة، من البرامج التالية:

ماجستير اللاهوت (THM)، ماجستير اللاهوت والرعاية (MDIV)، ماجستير الآداب فى اللاهوت (MAT)، ماجستير القيادة والإدارة (MLM)، وشهادة فى الدراسات اللاهوتية (CTS).

كما تكرم الكلية خريجيها من عام 1972 بمناسبة مرور نصف قرن على تخرجهم فى الكلية، وهم: القس أنيس زكا، القس إكرام إبراهيم مهنى، القس إيلى إدوارد البياضى، القس زكى فرج الله، القس صلاح سليم.

يذكر أن كلية اللاهوت الإنجيلية فى القاهرة هى المؤسسة التعليمية اللاهوتية الأكاديمية الإنجيلية المشيخية فى مصر، وقد تأسست عام 1863م، ثم تنقلت فى أكثر من مكان، حتى استقرت فى مقرها الحالى فى حي العباسية بالقاهرة سنة 1926م.

وعلى مدى أكثر من قرن ونصف قرن تخرج فيها قيادات متميزة فى مجالات الرعاية وخدمة الكلمة والكرازة والإدارة والتنمية والإعلام.

وقد خدم خريجوها الكنيسة والمجتمع فى مصر ودول عربية وغربية، تاركين بصمات إيجابية.