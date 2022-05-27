«مياه شبين الكوم» تحصل على تجديد اعتماد الإدارة الفنية المستدامة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن حصول محطة مياه شبين الكوم على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM للمرة الرابعة، والمعتمدة دوليا لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى.





ووجهت لجنة الممتحنين الشكر لجميع العاملين بالمحطة على الجهد المبذول للحفاظ على مستوى الأداء الفنى للمحطة، وتطبيقها لكل معايير الحصول على تلك الشهادة والتى تأتى ضمن خطة عمل الشركة للعام 2022 بهدف حصول محطات المياه المرشحة ومحطات معالجة الصرف الصحى على تلك الشهادة.

وأكد أن الشركة حريصة على تطوير محطاتها باستمرار، وتقديم خدماتها بأفضل جودة ممكنة، فى ضوء متابعة وتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى المستمرة لتقييم أداء عمل الشركات التابعة للشركة القابضة من أجل الوصول بالخدمة المقدمة للمواطنين للمستوى المأمول.

ووجه رئيس مياه المنوفية، الشكر لجميع العاملين بالشركة والعاملين بمنظومة الـ TSM على الأداء المتميز خلال الفترة السابقة.

يذكر أن شهادة TSM تشمل مجموعة من المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات، وإتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل بالمرفق، وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة، وضبط الجودة والتى تتمثل فى صيانة الأجهزة دوريا، ويعتبر حصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM من أهم المؤشرات لكفاءة المحطات وضمان استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب لتحقيق أفضل خدمة للمواطن المنوفى.