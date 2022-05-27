حياة كريمة.. الزراعة تنظم قافلة بيطرية مجانية لعلاج المواشى بقنا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وقال الدكتور مصطفى فاضل، مدير المعهد إن القافلة تشمل قرى: "أبو مناع ـ بمركز دشنا ومحطة ألبان قنا المراشدة ـ الوقف ومحطة ألبان ـ قنا العركى ـ فرشوط- وحجازة ـ قوص"، وتنظم بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى، مشيرا أنه سيتم تلقيح الأبقار بجرعات تلقيح سمنتال وبراون سويس مستوردة من ألمانيا وأمريكا، وجرعات الجاموس مستوردة من إيطاليا بالمجان

وأضاف "فاضل" أن القافلة تستهدف علاج وفحص الحيوانات مجانا كما بأحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج، وكذلك التلقيح الاصطناعى للأبقار والجاموس باستخدام سائل منوى ذو صفات وراثية متميزة فى إنتاج اللحوم والألبان من أجل تحسين السلالات المحلية.