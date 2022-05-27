السبكى: تسجيل 5 منشآت جديدة بمحافظات التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - ولفت، إلى أن هيئة الرعاية الصحية أكبر جهة فى مجال الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومى والخاص تمتلك منشآت صحية مسجلة ومعتمدة طبقا لمعايير GAHAR2021 والمعترف بها دوليا من منظمة الإسكوا العالمية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، اهتمام القيادة السياسية بتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد وامتداده فى أسرع وقت إلى كافة محافظات الجمهورية لتحقيق حلم المصريين فى التغطية الصحية الشاملة وبأعلى معايير الجودة العالمية، لافتا إلى تقديم مجلس الوزراء كل أوجه الدعم لتنفيذ المشروع ومتابعته الجادة والمستمرة لجميع خطوات تقدم المشروع، والتأكيد على استمرارية إنجاز العمل به رغم التحديات الاقتصادية العالمية، باعتباره أولوية قصوى على أجندة اهتمامات الدولة المصرية.

وشدد السبكى، على ضرورة تحمل المزيد من المسؤولية للتحسين والتطوير الدائم للعمل والإنجاز بشكل أسرع، وتضافر جهود جميع العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل بكافة مستوياتهم الوظيفية، لتقديم نموذج استثنائى فى مجال الرعاية الصحية وبناء نظام صحى قوى وفعال ينعكس بالإيجاب على صحة المصريين ومعدلات رضائهم عن الخدمة الطبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الأسبوعى لرئيس هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة سير العمل، والذى انعقد بحضور المدير التنفيذى للهيئة، إضافة إلى عدد من قيادات الهيئة بمقر الهيئة، وبمشاركة مدراء الأفرع والمستشفيات بمحافظات التأمين الصحى الشامل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك للإطلاع على المستجدات وحل جميع التحديات، ومراجعة واستحداث الخطط المستقبلية للهيئة، وصولا لأفضل مستويات الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

واطلع رئيس هيئة الرعاية الصحية، على نتائج أعمال لجنة التقييم الفنى والإدارى لاختيار الأطباء الأكفاء للعمل بوظائف رؤساء الأقسام الإكلينيكية بمختلف التخصصات الطبية بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية".

وشدد الدكتور أحمد السبكى على اختيار رؤساء الأقسام بعناية، ووفقا لمعايير هيئة الاعتماد المصرية، كما تتضمن مؤشرات عامة كالدرجة العلمية والخبرة والأبحاث والمؤتمرات العلمية، ومؤشرات أخرى كالإنتاجية والأداء الإكلينيكى ورضاء المرضى، بما يضمن استمرارية تحسين إدارة وتشغيل المنشآت الصحية المقدمة للخدمة الطبية للمرضى وبأعلى جودة، وذلك بحد أقصى شهر يونيو القادم.

وتابع، تقييم خدمات الأغذية بالمستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظات الثلاث سالفة الذكر ومطابقتها للمواصفات الفنية، وكلف السبكى بوضع الضوابط والآليات الحاكمة وتوفير كل الآليات للفروع بالتنسيق مع مسؤولى التغذية بالمستشفيات للتفتيش الدورى وتفعيل نظم المراقبة على كل النشاطات التى يؤديها أقسام التغذية بالمستشفيات، من إدارة خدمات التغذية، وجودة الإنتاج الغذائى، والتواصل الغذائى سواء بالتوزيع على المرضى حسب ما تقتضيه حالة كل مريض فى المستشفى، أو التوزيع على العاملين من مقدمى الخدمة الصحية بالمستشفى، وذلك خلال شهر من تاريخه.

وتابع، ملف التعاقدات للصيانة الإنشائية الدورية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة وتجهيزاتها الطبية وغيرالطبية، وشدد السبكى على الانتهاء من كل التعاقدات الخاصة بالصيانة الإنشائية لتلك المنشآت وتجهيزاتها الطبية وغيرالطبية والأعطال المفاجئة بها، إضافة إلى إعداد دراسة واضحة لتزويد المنشآت بالقوى البشرية اللازمة من الفنيين لمتابعة ذلك، إضافة إلى وضع وتنفيذ نظام لإدارة مبانى المنشآت الصحية، بحد أقصى أسبوع من تاريخه، لضمان التشغيل الأمثل للمنشآت الصحية، وضمان استدامة التشغيل بمعايير عالمية، والحفاظ على أصول هيئة الرعاية الصحية والموارد العامة للدولة.

وتابع، تقييم خدمات الأمن والنظافة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية"، إذ وجه بإنشاء منظومة عمل متكاملة لتوفير خدمات الأمن والنظافة على أعلى مستوى، وكذلك خدمات الأغذية والصيانة الدورية للمنشآت الصحية، مشددا على الالتزام بضوابط سلامة وأمان المرضى باعتبارها حجر الزاوية فى الرعاية الصحية وفى جودة الخدمات الطبية، وما يصحبها من انخفاض معدلات إعادة الرعاية الصحية للمرضى، وانخفاض معدلات الإصابة بالعدوى فى المستشفيات وقلة الأخطاء الطبية، كما شدد على إجراءات الأمن كحماية كاملة للمبانى والعاملين والمرضى والزوار.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية، مشروع التأهيل الإلزامى لتدريب كل القيادات والعاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، إذ اطلع على مراحل تنفيذ المشروع، والتى تتضمن تشكيل الفريق المركزى والمنسقين الفرعيين لتنفيذ ومتابعة المشروع، إضافة إلى إعداد كتيب التأهيل الإلزامى بالاحتياجات التدريبية للعاملين الحاليين، وليصبح أداة أساسية للتعيين بالهيئة ومقراتها الرئيسية والفرعية فيما بعد وتحديثه بشكل دورى وفقا للمستجدات العالمية، علاوة على إعداد المدربين بكافة التخصصات الطبية والإدارية والفنية، وكذا الاتفاق مع الجهات المعنية على نظم التدريب وصناعة المحتوى.

وأشار الدكتور أحمد السبكى، إلى أهمية خلق نظام مستدام للتدريب يسهم فى إدارة الهيئة وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل بفكر الإدارة بالمعلومات تماشيا مع مرحلة التميز المؤسسى للهيئة، مؤكدا أهمية استدامة المشروعات لنظام إدارة الهيئة، والتقييم المستمر لها وفقا لمعايير محددة تضمن تحقيق المستهدف منها وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

رئيس هيئة الرعاية الصحية يوجه بإعداد دراسة واضحة لتزويد المنشآت الصحية بالفنيين لمتابعة أعمال الصيانة الدورية وتفعيل نظام إدارة مباني المنشآت الصحية خلال أسبوع من تاريخه.