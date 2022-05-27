21 قافلة طبية.. الكشف على 18126 مواطنا ضمن «حياة كريمة» بقنا

جدة - نرمين السيد - قال أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية بقرية عزبة البوصة بمركز نجع حمادى تم خلالها الكشف على 1064 مواطنا، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ليصل بذلك إجمالى القوافل الطبية التى نظمتها المديرية منذ بداية عام 2022 إلى 21 قافلة.





وأضاف الداودى، أن القوافل التى تم تنظيمها نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 18126 مواطنا بقرى (حاجر خزام، أبنود، حاجر الدهسة، المراشدة، بلاد المال بحرى، أبودياب غرب، بركة، كوم المؤمنين، نجع السباعى، الدهسة، البحرى قامولا، القصر، الحبيلات الغربية، الغوصة، القلمينا، نجع الحجيرى، أبودياب شرق، رفاعة، الحاج سلام، العمرة، عزبة البوصة). وقال الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القوافل التى تم تنظيمها قدمت خدمات متنوعة للمواطنين شملت توقيع الكشف الطبى فى أكثر من 10 تخصصات طبية بالإضافة إلى تقديم العلاج مجانا، وإنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، والتحويل إلى المستشفيات العامة والمركزية لإستكمال العلاج، وكذلك عمل فحوصات وتحاليل معملية، وخدمات التثقيف الصحى.

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