خدمات تقدمها المعامل المركزية للأطفال حديثى الولادة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية إنفوجراف يرصد خدمات تقدمها المعامل المركزية للأطفال حديثى الولادة.



جدة - نرمين السيد - نشرت وزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية إنفوجراف يرصد خدمات تقدمها المعامل المركزية للأطفال حديثى الولادة.

وأشار الإنفوجراف إلى أنه تم إضافة 19 تحليلا من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة.

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