سفير مصر ببروكسل يشارك فى الاحتفال بيوم إفريقيا

جدة - نرمين السيد - شارك د. بدر عبد العاطى، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومؤسسات الاتحاد الأوروبى والمندوب الدائم لدى حلف الناتو، فى الندوة التى نظمها مكتب الاتحاد الأفريقى فى بروكسل بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، وبمشاركة عدد من المتحدثين الرئيسيين من القاهرة ومن خارجها.





وأكد السفير المصرى خلال الندوة على أن العلاقات المصرية الإفريقية تشهد زخما قويا وعلى مدار السنوات الماضية، وهو الأمر الذى ينعكس فى التنسيق والتشاور الدائم لتحقيق التكامل والوحدة ومواجهة التحديات التى تواجه القارة.

تناول السفير عبد العاطى فى الكلمة التى ألقاها تداعيات الأزمة فى أوكرانيا على الاقتصاد الإفريقية بصفة عامة؛ وعلى الاقتصاد المصرى بشكل خاص، وأكد على أهمية تعزيز التضامن بين الدول الإفريقية لمواجهة هذه التداعيات خاصة على الأمن الغذائى وارتفاع اسعار المحاصيل الزراعية والسلع والمواد الخام وأسعار الطاقة، ومنوها بتأثر قارة إ فريقيا بما فى ذلك مصر، بالارتفاع الذى تشهده أسعار القمح والمحاصيل الزراعية والزيوت، وأيضا نقص الكميات فى الأسواق.

كما أكد السفير المصرى فى بروكسل خلال الندوة على ضرورة تكثيف التواصل مع الاتحاد الأوروبى كشريك رئيسى لاتخاذ إجراءات لمواجهة تداعيات الأزمة، سواء على المدى القصير مثل إنشاء آلية لشراء وتوفير القمح والحبوب الغذائية وباقى المواد الأساسية كالزيوت للدول الأفريقية المتضررة من الأزمة العالمية نتيجة لنقص الكميات المعروضة والارتفاع فى الأسعار، والمساعدة فى إنشاء صوامع للغلال لبناء احتياطى للدول الأفريقية من البذور، فضلا عن توفير تمويل للمشروعات المتعلقة بالزراعة وتطوير التكنولوجيا المرتبطة بالزراعة، والاعتماد على الطاقة النظيفة فى مشروعات الرى، وغيرها من المقترحات المحددة والتى تعود بالنفع المباشر على شعوب دول القارة على المدى الطويل.

واستعرض السفير المصرى عناصر الموقف المصرى والتحضيرات الجارية لاستضافة ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وتمثيل مصر للقارة الأفريقية والتعاون المستمر مع دول القارة لبلورة المواقف الأفريقية من قضايا التفاوض المختلفة.

وصرح السفير بدر عبد العاطى أن ضيف شرف الندوة عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمى لمنظمة الأغذية والزراعة فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بالقاهرة، عقب على كلمة السفير المصرى بتثمين الموقف المصرى، مع توجيه الشكر والتهنئة لمصر على الجهود التى بذلتها فى مواجهة أزمة الغذاء فى السنوات الأخيرة بدءا من الأزمة المالية العالمية فى 2008 ومرروا بالتعامل مع أزمة الكوفيد وصولا إلى الأزمة فى أوكرانيا، موضحا أن تعامل مصر مع هذه الأزمات هو بحق نموذج يحتذى به من جانب الدول الأفريقية، حيث كانت من أوائل الدول التى أدركت حجم تلك الأزمات وخطورتها ووضعت أنماطا مرنة للتعامل معها، فضلا عن كفاءة الحكومة المصرية فى تفعيل سلاسل التوزيع من خلال شبكات الطرق المطورة وتطوير صوامع التخزين.

كما ذكر المسؤول الأممى أن مصر، بصفتها الرئيس القادم نيابة عن القارة الإفريقية لمؤتمر COP27، تعمل على تطوير مجموعة من المبادرات التى من شأنها أن تغير وجه السياسات المتبعة لدعم الأمن الغذائى والزراعة فى ظل تحديات تغير المناخ، ومؤكدا أن الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه التحديات العالمية الملحة هو التنسيق الدائم فيما بين الدول الإفريقية والتحرك بشكل منظم من خلال المنتديات ذات الطبيعة العالمية مثل مؤتمر الأطراف المتعاقدة.

وأضاف السفير عبد العاطى أن المسؤول الأممى أشار إلى وضعية مصر المتميزة كحلقة وسيطة فى سلسلة الغذاء العالمى، حيث تستورد مصر كميات كبيرة من الحبوب، ولكنها لا تخصص كلها للاستخدام المحلى، وإنما يدخل جانب منها فى تصنيع سلع أساسية أخرى تعتمد على استيرادها باقى الدول الأفريقية الأخرى التى لا تمتلك القاعدة الصناعية المتوافرة فى مصر.