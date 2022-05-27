محافظ المنيا: خدمات تنظيم الأسرة بالمجان لـ 121 ألف سيدة خلال شهر أبريل

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى محافظ المنيا، إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالقضية السكانية من خلال تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وإتاحتها بالمجان فى مراكز تنمية الأسرة، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى أطلقه عبد الفتاح السيسى.





وأكد أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تسخير كل إمكانياتها لتقديم الدعم الكامل لمنظومة القطاع الصحى، بالإضافة لتنفيذ المبادرات التى تقدم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لأبناء المحافظة. وأشار الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى أن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، قامت خلال شهر أبريل الماضى، بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 121 ألف و303 منتفعين، منها 12 ألف و862 جدد و108 ألف و441 متردد، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحى وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة. أوضحت الدكتورة وفاء بدوى مدير عام إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أنه تم صرف 133975 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة فضلا عن تنفيذ 122 ألف و670 زيارة منزلية، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 79434 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتقديم الرعاية الصحية لـ 16330 سيدة حامل، وتقديم الرعاية الصحية لـ 35973 سيدة بعد الوضع، فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية حيث تم تنفيذ 14322 ندوة عن فيروس كورونا، و18997 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، و16936 ندوة عن الامراض المزمنة والفحص الذاتى للثدى، هذا الى جانب تنفيذ نوادى المرأة لـ 659 ندوة للتوعية والتثقيف الصحى، بالإضافة إلى تحويل 1689 سيدة الى عيادات تنظيم الاسرة، و809 إلى العيادات الأخرى.

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