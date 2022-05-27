تعليم الجيزة: فتح باب التظلمات بالإدارات التعليمية للشهادة الإعدادية الأحد

جدة - نرمين السيد - أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن الإدارات التعليمية ستبدأ بعد غد الأحد تلقى قبول التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الثانى (الدور الأول) وذلك عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة ولمدة 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة.





وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قد اعتمد مساء أمس الخميس نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول" للعام الدراسى 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6% ونسبة نجاح الطلاب للمكفوفين 92.86 % ونسبة طلاب الصم وضعاف السمع 90% والتعليم الاساسى القسم المهنى بنسبة 90.86%.

من جهة أخرى، أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الفنى بالجيزة، بأن مدارس التعليم الفنى بالإدارات التعليمية بالجيزة مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات (صناعى - زراعى - تجارى - فندقى) الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول " للعام الدراسى 2021 / 2022 والتى سوف تنطلق غدا السبت وتستمر حتى يوم الخميس 9 يونيو المقبل طبقا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد سلومة أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية بلغ 62196 طالبا وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات (20496 صناعى - 2181 زراعى - 35102 تجارى - 4417 فندقى) موزعين على 223 لجنة.

وأوضح سلومة أن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية تعمل على مدار اليوم والساعة لرصد وسرعة وحل المشكلات، مشددا على الجميع بالإلتزام بتنفيذ جميع تعليمات الإدارة العامة للامتحانات داخل اللجان وعدم دخول أى طالب اللجان بهاتف محمول.

وأشار سلومة الى أنه تم تخصيص 54 استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بـ19 إدارة تعليمية منها 33 استراحة مخصصة للرجال و21 استراحة للسيدات مخصص لهم 1154 سريرا كاملة التجهيزات مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.