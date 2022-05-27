«تربية عين شمس» تستعد لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - وتم تقسيم فترات الامتحانات إلى 3 فترات فى اليوم الواحد تجنبا لتزاحم أو تكدس الطلاب فى الدخول والخروج من اللجان. وقللت أعداد الطلاب داخل لجان الامتحانات منعا للكثافة الطلابية، وذلك حرصا على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى بين الطلاب مع مراعاة التعقيم والتطهير بشكل دورى للجان قبل وبعد كل الامتحان.

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