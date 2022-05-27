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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /700359/رغم-عدم-تأكيد-صحة-إصابته-بالسرطان-نجوم-الفن-يدعمون-هشام-سليم

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير هشام سليم يثير الجدل حول إصابته بالسرطان

ولم يؤكد هشام سليم او ينفي ما جاء، لكنه علق تعليق غامض على تلك الأنباء، فقال في تسجيل صوتي: “أنا الحمد الله كويس وكله تمام الحمد لله.. متهيألي السرطان اللي بتقولوا عليه أحسن من الكوفيد اللي بيضيع البني آدمين في 3 أيام.. كل اللي يجيبه ربنا كويس وأنا بخير وقاعد في العين السخنة".

نجوم الفن يدعمون هشام سليم

ولم يرى نجوم الفن سوى دعم هشام سليم في محنته المرضية رغم عدم تأكيده تلك الأنباء، كانت من بينهم الفنانة شيريهان التي كتبت عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: “: “سلامتك حبيبي… سلامتك يا أصدق الناس والبشر.. يا صديق أيامي الطيبة الجميلة"، وتفاعل معها الجمهور والمتابعين يدعون له بالشفاء العاجل”.

وكتب الفنان أحمد فلوكس عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “أرجو الدعاء لهشام سليم .... أنضف و أرقى و ارجل واحد انا قابلتوا في المهنه دي ... اكتر واحد انسان .... بمعنه الكلمه ... صديقي .. و اخويا الكبير .. الراجل الجدع اللي في عز ما يكون مسافر و في اي حته الاقي تليفون بيرن بيطمن عليا .... الاخ الحنين اللي مايسبش اخوه في وقت الضيق و مش اي ضيق .لا الضيق النفسي للانسان ... يا رب اشفيه و عافيه و سامحه و اغفرله و اعطيه القوه للمقاومه و الشفاء ".

هشام سليم

جدير بالذكر أنه قبل عامين قد تعرض الفنان هشام سليم لانتقادات وهجوم بسبب نجله نور ودافع عنه وقال: ““أنا شايف إنها شجاعة منه إنه مبيحاولش يستخبى ورا أي ستار وبيحاول يفهم الناس الحقيقة، وأنا مقولتش كلام مختلف”.

وأضاف: “أنا مابشوفش الحاجات دي، ومش بقرأ الحاجات دي، لكن في ناس كلموني وقالولي، فعلا مش عارف هو قال تحول أو تعمد، ولكن أنا من البداية قولتله إنت داخل على مرحلة جديدة جدًا من نوعها وخطرة جدًا”.