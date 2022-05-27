انت الان تتابع تفاصيل خبر موجة حر شديدة تضرب البلاد.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدًا السبت حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /700357/موجة-حر-شديدة-تضرب-البلاد-الأرصاد-تعلن-حالة-الطقس-غدا-السبت

تشهد البلاد غدًا السبت، موجة حر شديدة على مختلف الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًاعلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن يسود غدًا السبت، طقس لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

دوت الخليج

حالة الطقس في مصر غدًا السبت

وأوضحت هيئة الأرصاد أن تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، نشاطًا للرياح مع طقس مشمس شديد الحرارة، في حين يسود جو غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد.

حالة البحر المتوسط والأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر فيكون من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة التوقعة غدًا السبت في مصر

وفيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت على مختلف محافظات مصر

لكبرى الصغرى

- القاهرة 36 22

- الأسكندرية 30 21

- طنطا 35 20

- دمنهور 32 20

- مرسى مطروح 27 19

- السلوم 27 18

- سيوة 36 20

- بور سعيد 31 21

- الزقازيق 35 21

- الإسماعيلية 36 20

- السويس 35 21

- رفح 28 18

- نوبيع 36 24

- كاترين 29 14

- شرم الشيخ 35 27

- الغردقة 34 26

- الفيوم 36 22

- المنيا 36 21

- أسيوط 37 22

- الأقصر 40 24

- أسوان 41 25

- الوادي الجديد 38 24

- حلايب 34 27

- شلاتين 36 26