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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /700356/أحمد-فلوكس-عن-هشام-سليم-أرجو-الدعاء-له-أنضف-وأرجل-واحد-قابلته-بالمهنة-دي

دوت الخليج يرصد تعليق أحمد فلوكس على إصابة هشام سليم

هشام سليم وأحمد فلوكس

شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه وجمهوره بنشره صورة للفنان هشام سليم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق على الصورة قائلًا: “أحمد فلوكس عن هشام سليم: "أرجو الدعاء لهشام سليم .... أنضف و أرقى و ارجل واحد انا قابلتوا في المهنه دي ... اكتر واحد انسان .... بمعنه الكلمه ... صديقي .. و اخويا الكبير”.

وأضاف: “الراجل الجدع اللي في عز ما يكون مسافر و في اي حته الاقي تليفون بيرن بيطمن عليا .... الاخ الحنين اللي مايسبش اخوه في وقت الضيق و مش اي ضيق .لا الضيق النفسي للانسان”.

إصابة هشام سليم

واختتم كلامه: “يا رب اشفيه و عافيه و سامحه و اغفرله و اعطيه القوه للمقاومه و الشفاء.. يارب ان زالت الانسانيه من عبادك فان عبدك هشام كان للانسان رؤوف و كان لك من المخلصين ..... ارجو الدعاء له من قلبكم لان بجد الراجل ده انسان بمعني الكلمه”.

ومن جانبه كان الفنان هشام سليم قد علق على أنباء إصابته بالسرطان وقال في تسجيل صوتي له ببرنامج et بالعربي: “أنا الحمد لله كويس وكله تمام الحمد لله، وبيتهيالى السرطان اللى بتقولوا عليه دلوقتى أحسن من كوفيد”.

وتابع: “والحاجات اللى بتضيع البنى آدمين في 3 أيام، كل اللى يجيبه ربنا كويس وأنا بخير لحد دلوقتى والحمد لله وقاعد في السخنة"، ويشار أن الفنان هشام سليم غاب عن الموسم الرمضاني لعام 2022.

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وكان آخر أعمال الفنان هشام سليم مشاركته ضمن السباق الرمضاني لعام 2021 من خلال مسلسل هجمة مرتدة الذي كان من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وشارك في بطولة العمل كوكبة من النجوم مثل أحمد عز، ماجدة زكى، هشام سليم، هند صبرى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، ندى موسى، محمود البزاوى، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، شمم الحسن، لاشينة لاشين، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، وآخرين.