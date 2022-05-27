مجلس الشيوخ يحيل مقترح أعمال ترميم قصر إلكسان باشا لإنشاء متحف بأسيوط للحكومة..الأحد المقبل

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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /700355/مجلس-الشيوخ-يحيل-مقترح-أعمال-ترميم-قصر-إلكسان-باشا-لإنشاء-متحف-بأسيوط-للحكومةالأحد-المقبل

يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة الأحد المقبل، تقرير لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علي مهران، والنائبة هند جوزيف، بشأن "استكمال أعمال الترميم الخاصة بقصر إلكسان باشا لإنشاء متحف بمحافظة أسيوط" للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

مجلس الشيوخ يحيل مقترح استكمال أعمال الترميم الخاصة بقصر إلكسان باشا لإنشاء متحف بمحافظة أسيوط للحكومة.. الأحد المقبل

ويتضمن الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائبين علي مهران، وهند جوزيف ما يأتي :

1-يعد قصر إلكسان باشا مبنى فريد متميز يقع على ضفة النيل الغربية ، وتم انشاءه عام ۱۹۰۲ وتم الانتهاء من بناءه عام 1910 على مساحة 7 آلاف متر مربع وبه حديقة خاصة .

2-صدر قرار المجلس الأعلى للآثار بضم قصر إلكسان باشا الى قائمة الآثار الإسلامية في ٢ ديسمبر 1995 .

3- تم انهاء إجراءات نزع الملكية للقصر لإنشاء متحف لمحافظة أسيوط ، وتم تخصيص ۱۸ مليون جنيه في عهد اللواء / نبيل العزبي محافظ أسيوط الأسبق .

4- تم تسجيل القصر كاثر رقم 71 في نوفمبر عام ٢٠١٢ .

5 - تم اخلاء القصر والمبنى الملحق في نوفمبر عام ۲۰۱٢ تنفيذا للقرار رقم ١٨٢٤ لسنة ٢٠١٢ ، الذي جاء تنفيذا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٠٥ لسنة ٢٠٠٩ باعتبار قصر إلكسان باشا من أعمال المنفعة العامة .

6 - قام المجلس الأعلى للآثار باعتماد مبلغا ماليا لإتمام عملية نزع ملكية القصر وتسليمه لمنطقة آثار أسيوط .

7- تم إجراء بعض أعمال الترميم بشكل متميز في عام ٢٠١٣ وكان من المفترض أن تكون أعمال التطوير على مرحلتين ، الأولى ترميم القصر من الداخل . الثانية ترميم القصر من الخارج .

۸ - الفكرة هي انشاء متحفين داخل القصر ؛ أحدهما يضم محتويات القصر النفيسة ، والآخر يضم 7 آلاف قطعة أثرية .

9- تم توقف كل الأعمال الخاصة بالترميم وبإنشاء المتحف عام ٢٠١٨ .

رأى اللجنة :-

وتوصياتها في ضوء ما ورد في الاقتراح برغبة، وما جاء في ردود السادة ممثلي الحكومة ومقترحات السادة الأعضاء.

وانتهت اللجنة إلى أهمية الاقتراح برغبة والمطالبة بضرورة الاسراع باستئناف دراسات انشاء متحف بقصر إلكسان في محافظة أسيوط حفاظا على المال العام وصونا لهذا القصر الذي يمثل قيمة تاريخية مهمة.