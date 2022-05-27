تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي..الداخلية تقرر مد فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة "كلنا واحد" حتي نهاية عيد الأضحى المبارك بجميع المحافظات

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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /700354/تنفيذا-لتوجيهات-الرئيس-السيسيالداخلية-تقرر-مد-فعاليات-المرحلة-الـ-22-من-مبادرة-كلنا-واحد-حتي-نهاية-عيد-الأضحى-المبارك-بجميع-المحافظات

قررت وزارة الداخلية، إستمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة (كلنا واحد) حتى نهاية عيد الأضحى المبارك لعام 2022م ، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك بعدد من فروع تلك السلاسل بإجمالى (993) فرع على مستوى الجمهورية.. بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر إحتياجاً التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية.

دوت الخليج الداخلية تقرر مد مبادرة كلنا واحد حتي نهاية عيد الفطر جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى "رئيس الجمهورية" بمواصلة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم فى ظل الظروف التى تشهدها الساحة الدولية وإنعكاساتها على الحالة الإقتصادية فى شتى الدول، وبما يساهم فى تهيئة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين ويرسخ دعائم التواصل معهم. استمرار فعاليات مبادرة كلنا واحد حتي عيد الاضحي المبارك على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60% .. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" www.facebook.com/MoiEgy/posts/337694548393936 كما تواصل منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وبجودة عالية ، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمختلف محافظات الجمهورية.. حتى نهاية العام الجارى تخفيفاً عن كاهل المواطنين.

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