شيخ الأزهر يعزي أمهات بالسنغال في وفاة 11 رضيعًا بأحد المستشفيات

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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /700353/شيخ-الأزهر-يعزي-أمهات-بالسنغال-في-وفاة-11-رضيعا-بأحد-المستشفيات

أعرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن حزنه وخالص تعازيه لجمهورية السنغال في ضحايا الحريق الذي اندلع في مستشفى ببلدة "تيفاواني" غربي البلاد.

دوت الخليج

وفاة 11 طفلًا رضيعًا في حريق بالسنغال

وأسفر الحريق الذي نشب في مستشفى ببلدة تيفاواني غربي البلاد، عن وفاة 11 طفلًا رضيعًا.

ودعا شيخ الأزهر، المولى عز وجل أن يربط على قلوب أمهاتهم وأن يرزقهن الصبر والسكينة.

وتقدم شيخ الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أمهات الأطفال الرضع، وذويهم، والحكومة والشعب السنغالي، داعيًا الله -تعالى- أن يحفظ السنغال، وأن يجنب أهله كل مكروه وسوء، «إنا لله وإنا إليه راجعون».

رئيس البلاد يعلن وفاة 11 رضيعًا

وكان رئيس البلاد ماكي سال، أعلن أن 11 رضيعًا لقوا مصرعهم في حريق اندلع في مستشفى بمدينة تيفاواني في غرب السنغال.

وقال سال في تغريدة على تويتر: «لقد تبلّغت لتوّي ببالغ الأسى والفزع بأنّ 11 رضيعاً قضوا في حريق في قسم حديثي الولادة في المستشفى العمومي" في تيفاواني.

وقالت مصادر أن الحريق نجم عن احتكاك كهربائي والنيران امتدّت بسرعة كبيرة.