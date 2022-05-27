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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /700352/أخرهم-هشام-سليم-ورشوان-توفيق-شائعات-المرض-والوفاة-تلاحق-نجوم-الفن

تواصل الشائعات ملاحقة نجوم الفن من وفاة تارة ومرض تارة، كان أخرهم الفنان هشام سليم الذي طاردته شائعة الإصابة بمرض السرطان اذ نفاها الأخير مؤكدا أنه بصحية جيدة، وفي ذلك الإطار نرصد لكم أبرز الشائعات التي لاحقت المشاهير.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير شائعات لاحقت نجوم الفن بين الوفاة والمرض

مرض هشام سليم

انتشرت في الساعات الماضية أنباء عن تدهور حالة الفنان هشام سليم الصحية بعد إصابته بمرض السرطان، وامتناعه عن تناول الدواء واستكمال علاجه، ولكن نفى الفنان هشام سليم هذه الأنباء والأخبار التي انتشرت منذ قليل موضحًا أنه بحالة صحية جيدة ولا يعاني من مرض السرطان ويقضي إجازته الصيفية حاليًا.

وذلك خلال تسجيل صوتي قال فيه: “أنا الحمد الله كويس وكله تمام الحمد لله.. متهيألي السرطان اللي بتقولوا عليه أحسن من الكوفيد اللي بيضيع البني آدمين في 3 أيام.. كل اللي يجيبه ربنا كويس وأنا بخير وقاعد في العين السخنة".

وفاة أحمد ماهر

أثار نبأ وفاة الفنان أحمد ماهر جدل رواد السوشيال ميديا، ليخرج نجله الفنان محمد أحمد ماهرمعربا عن استيائه وانزعاجه من انتشار خبر وفاة والده ونفى هذه الأخبار الكاذبة ويشار أن آخر ظهور للفنان أحمد ماهر كان من خلال الموسم الرمضاني لعام 2022.

وفاة يحيى الفخراني

خرجت شائعات تفيد وفاة الفنان يحيى الفخراني وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة خاصة بعد غيابه عن الساحة الرمضانية لهذا العام، وكشفت مصادر مقربة من الفنان يحيى الفخراني بأن تلك الأنباء المنتشرة حول وفاته لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن الفنان يتمتع بصحة جيدة.

مرض رشوان توفيق

أثارت شائعة مرض رشوان توفيق غضب الفنان، وخرج ليعرب عن ذلك الغب من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ما يحدث في مصر”، فقال بـ إنه بصحة جيدة الآن وحالته مستقرة، ولا صحة لما تردد، موجهاً الشكر لكل من تعاطف معه خلال الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخراً، وأضاف أن هؤلاء يريدون أن يرهبوني من الموت، ولا يعلمون أن ذلك يسعدني، متابعًا: "هما فاكرين أنهم بيخفوني من الموت لكن انا وقتها بعرف محبة الناس ليا وبيسعدونى بجد بمحبتهم ليا الحمد الله انا صحتى طيبة، وبشكر كل من سأل أو اتصل أو دعا لي من الفناني أو الشعب الطيب".