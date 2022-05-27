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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /700351/الصحة-تنظم-دورات-تدريبية-وورش-عمل-لرفع-مهارات-الأطباء-من-مقدمي-الخدمات-النفسية

نظمت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، المؤتمر الثاني للطب النفسي للأطفال والمراهقين، بدءا من أمس الخميس ولمدة 3 أيام، في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بعنوان «ضبط بوصلة خدمات الصحة النفسية نحو الخدمات المجتمعية للأطفال والمراهقين».

دوت الخليج

الصحة: مستشفيات أمانة الصحة النفسية تقدم 80 ألف استشارة سنويا

ناقش المؤتمر التوعية بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين واستهداف القادة المجتمعيين وأولياء الأمور، والمتعاملين مع الأطفال والمراهقين، والتغيرات النفسية لدى المراهقين وتحديد العلاقات، بالإضافة إلى تأثير الاستخدام المفرط للإنترنت على المخ، ذلك ضمن خطة الأمانة العامة للصحة النفسية، لتقديم خدمات الدعم النفسي في المحافظات التي تعاني من نقص خدمات الصحة النفسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر تضمن العديد من المحاضرات، وورش العمل حول الأعراض والاضطرابات النفسية لدى الأطفال والمراهقين، وذلك بمشاركة أساتذة متخصصين من مختلف الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تدريب أطباء الصحة النفسية، والتخصصات المتعلقة على تشخيص الأعراض النفسية لدى الأطفال والمراهقين، وكيفية علاجها والتعامل معها.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبير بملف الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وتعمل على تطوير مهارات مقدمي الرعاية الصحية النفسية، مشيرا إلى استمرار تقديم الدعم الكامل للصحة النفسية، تحقيقا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال المؤتمر، أعلنت الدكتور منن عبد المقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية المتخصصة في مجال الطب النفسي للأطفال والمراهقين، من خلال أكثر من 80 ألف استشارة سنويا، عبر المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية.

حضر افتتاح المؤتمر الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة في محافظة البحر الأحمر، واللواء أسامة البيه رئيس مجلس مدينة الغردقة.