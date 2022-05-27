انت الان تتابع تفاصيل خبر الاستعلام عن الأسماء الجدد في برنامج دعم تكافل وكرامة 2022.. الرابط والخطوات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /700349/الاستعلام-عن-الأسماء-الجدد-في-برنامج-دعم-تكافل-وكرامة-2022-الرابط-والخطوات

تزايد البحث خلال الساعات الماضية عن الأسماء الجديدة في برنامج تكافل وكرامة؛ تزامنًا مع بدء صرف الدعم الشهري للمستفيدين من البرنامج.

دوت الخليج

برنامج تكافل وكرامة في مصر 2022

أطلقت وزارة التضامن برنامج تكافل وكرامة بالتعاون مع عدة جهات، وهو يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الدعم المادي للأسر الفقيرة، ويتكون من برنامج «تكافل» وهو مخصص للأسر التي لديها أطفال بالمراحل التعليمية المختلفة أو أطفال صغار في حاجة للرعاية والمتابعة الصحية، أما برنامج «كرامة» فهو مخصص لكبار السن فوق 65 عامًا والذين لا يقدرون على العمل أو توفير دخل مادي وليس لديهم مصادر دخل ثابتة، كذلك من لديهم أي إعاقة تمنعهم من العمل،

المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في مصر

يصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة لأكثر من 3.85 مليون أسرة أي 14 مليون فرد تقريبًا، مقسمين على برنامج تكافل وبرنامج كرامة، حيث يستفاد من برنامج تكافل حوالي 2 مليون و105 آلاف و943 أسرة، في حين يصل عدد المستفيدين من برنامج كرامة إلى حوالي مليون و325 ألف و930 شخصًا.

شروط القبول في برنامج تكافل وكرامة

1- أن لا يكون المستفيد عاملًا بأحد القطاعات العامة أو الحكومية أو الخاصة باجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

2- أن يكون المتقدم لديه أبناء من حديثي الولادة وحتى سن 18 عامًا وملتحقين بالمراحل التعليمية.

3-تقديم كافة المستندات اللازمة مثل بطاقة الرقم القومي، وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة، صور إيصالات استهلاك الكهرباء وشهادة قومسيون طبي تبين درجة الإعاقة من 50 درجة.

4- أن يكون عمر المتقدم لبرنامج كرامة فوق سن الـ65 عامًا.

5- عدم وجود ملكية لأرض زراعية نصف فدان فأكثر.

6- عدم إيجار أرض وراعية فدان فأكثر.

7- عدم وجود ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

8- ملكية محل تجاري.

9- امتلاك 3 رؤؤس ماشية أو أكثر.

10- ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة.

خطوات الاستعلام عن الاسماء الجدد في برنامج دعم تكافل وكرامة

1- الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هــــنــــا.

2- اختيار برنامج تكافل وكرامة .

3- اختيار استعلم عن نتيجتك.

4- إدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة.

5- الضغط على استعلام.

6- ستظهر لك بيانات المستعلم وحالة القبول أو الرفض مع بيان سبب الرفض.