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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /700343/تفحم-7-أشخاص-في-حادث-مروع-بطريق-الإسماعيلية-السويس-الصحراوي-بفايد

تفحمت جثث 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكى مع ميكروباص، بطريق الإسماعيلية – السويس، قبالة عزبة السعيدية بمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية.

دوت الخليج

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، أخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد، بتصادم سيارة ملاكى، رقم "ط ن و 1326"،مع سيارة ميكروباص رقم " ط س س 5871 ".

شهود العيان

وقال شهود العيان لموقع دوت الخليج إن الحادث نتيجة تصادم السيارة الملاكي خلال محاولتها الدوران في الطريق، فقطعت الطريق على سيارة ميكروباص واصطدمت فيه.

على الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بـ 7 سيارات إسعاف وتم نقل الجثامين في حالة تفحم إلى مشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية.

النيابة العامة

أسفر الحادث عن تفحم جثث 5 أخرين في السيارة الميكروباص، نتيجة انفجار أسطوانة غاز طبيعى تعمل بها السيارة و تفحم جثتين في السيارة الملاكى التي كانت تحمل أسطوانة أكسجين، وانفجرت، وعقب وقوع الحادث، انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم معاينة الحادث،، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.