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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 02:44 مساءً - محمد السيد - /700339/العثور-على-جثة-شاب-مجهول-الهوية-بكفر-الشيخ

دوت الخليج

انتقل على الفور قوة من مباحث مركز كفرالشيخ برئاسة المقدم محمد عبدالعزيز خفاجي رئيس مباحث المركز، وبمعاونة النقيب محمد إسماعيل معاون أول المركز لمكان الواقعة المبلغ بها وتبين وجود جثة لشاب ثلاثيني يرتدي بنطلون بجامه وتشرت وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة والتي ستتولي مباشرة التحقيق.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى كفر الشيخ

وتلقى اللواء أشرف صلاح درويش مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ واللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية إخطاراََ من العقيد أحمد الجمل مأمور مركز كفرالشيخ والمقدم محمد عبدالعزيز خفاجي رئيس مباحث المركز، يفيد بعثور الأهالي على جثة شاب، وتم الانتقال لمكان الواقعة المبلغ بها وتبين وجود جثة ثلاثيني مجهول الهوية ويرتدي جميع ملابسه، وتم نقله لمشرحة مستشفى كفرالشيخ بناء على تعليمات النيابة العامة لمشرحة مستشفى كفرالشيخ العام.

تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة والتي ستتولي مباشرة التحقيق