«قومى المرأة» يشارك فى إطلاق مؤشر إقليمى حول العنف ضد النساء والفتيات 2021

جاء ذلك بمشاركة وزراء ووزيرات وممثلى وممثلات الوزارات المعنية، وممثلون من الاتحاد الأوروبى والاتحاد من أجل المتوسط، والسفارات وأعضاء البرلمانات الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز دور المرأة فى المجتمع، ومشاركات من 7 دول، وذلك بعمان بالأردن على مدار يومى 21-22 مايو 2022.
وأكدت أمل عبد المنعم المديرة العامة لمكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة أن المرأة المصرية تعيش حاليا عصرها الذهبى بفضل الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضاياها، وهو ما أحدث طفرة غير مسبوقة فى مصر فى مجال دعم وتمكين المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة، وأشارت الى وجود أكثر من 20 مادة دستورية فى الدستور المصرى لعام 2014 تضمن حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، كما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 "عاما للمرأة المصرية" الأمر الذى يعد سابقة تاريخية.
كما أكدت أمل عبد المنعم أن مصر تعد الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتى أقرها رئيس الجمهورية عام 2017 كخارطة طريق للحكومة لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، بما يوافق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، واستعرضت محاورها ومؤشراتها، واستعرضت الجهود الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة فى مصر.
و أوضحت أمل عبد المنعم أن النصوص الدستورية قد تم ترجمتها فى العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية، حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 محورا خاصا للحماية من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، كما صدرت استراتيجيات وطنية لمكافحة كل من تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والقضاء على الزواج المبكر.
وأضافت أمل عبد المنعم أن مصر قد اطلقت مؤخرا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تمثل المرأة محور أساسى فيها يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
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