مصر تحول الزرايب إلى «زهور 15 مايو» (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، سياسية تنتهجا الجمهورية الجديدة، لتحقيق تطلعات الشعب المصرى، حيث ترجمت الدولة ذلك على أرض الواقع فى مشروعات عدة، كان أبرزها "مشروع زهور 15 مايو" "الزرايب سابقا".





ويأتى مشروع زهور مايو ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير العشوائيات، حيث يضم 834 حظيرة بالمشروع الجديد لتناسب طبيعة عمل سكان منطقة الزرايب سابقا. كما يضم 1008 وحدات بقيمة 550 مليون جنيه كسكن بديل لمتضررى عاصفة التنين، إضافة إلى منطقة خدمات بها سوق تجارية ومركز طبى وتحظى بموقع يربطها بالقاهرة والصعيد. وانتهت الأجهزة المعنية من التنفيذ ومقرر افتتاحا المدينة قريبا وتسليم السكن للمستفيدين.

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