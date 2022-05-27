حسام عبد الغفار: القيادة السياسية تولى اهتماما كبير بملف الصحة النفسية

جدة - نرمين السيد - نظمت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، المؤتمر الثانى للطب النفسى للأطفال والمراهقين، بدءا من أمس الخميس ولمدة 3 أيام، فى مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بعنوان «ضبط بوصلة خدمات الصحة النفسية نحو الخدمات المجتمعية للأطفال والمراهقين».





ناقش المؤتمر التوعية بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين واستهداف القادة المجتمعيين وأولياء الأمور، والمتعاملين مع الأطفال والمراهقين، والتغيرات النفسية لدى المراهقين وتحديد العلاقات، بالإضافة إلى تأثير الاستخدام المفرط للإنترنت على المخ، ذلك ضمن خطة الأمانة العامة للصحة النفسية، لتقديم خدمات الدعم النفسى فى المحافظات التى تعانى من نقص خدمات الصحة النفسية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المؤتمر تضمن العديد من المحاضرات، وورش العمل حول الأعراض والاضطرابات النفسية لدى الأطفال والمراهقين، وذلك بمشاركة أساتذة متخصصين من مختلف الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تدريب أطباء الصحة النفسية، والتخصصات المتعلقة على تشخيص الأعراض النفسية لدى الأطفال والمراهقين، وكيفية علاجها والتعامل معها.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن القيادة السياسية تولى اهتماما كبير بملف الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، وتعمل على تطوير مهارات مقدمى الرعاية الصحية النفسية، مشيرا إلى استمرار تقديم الدعم الكامل للصحة النفسية، تحقيقا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وخلال المؤتمر، أعلنت الدكتور منن عبد المقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية المتخصصة فى مجال الطب النفسى للأطفال والمراهقين، من خلال أكثر من 80 ألف استشارة سنويا، عبر المستشفيات والمراكز التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان على مستوى محافظات الجمهورية.

حضر افتتاح المؤتمر الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة فى محافظة البحر الأحمر، وأسامة البيه، رئيس مجلس مدينة الغردقة.