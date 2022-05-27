مياه الأقصر: تأهيل 5 محطات جديدة ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - أوضح مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه تم الإنتهاء من تأهيل ورفع كفاءة 5 محطات مياه شرب فى مركزى إسنا وأرمنت ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتصل نسبة التنفيذ إلى 100% .





وشملت أعمال التأهيل ورفع الكفاءة "المد والتدعيم لمحطات وشبكات مياه الشرب - نقل المرافق - الوصلات المنزلية" حتى يستفيد جميع المواطنين من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر.

وأوضح سليمان أن المحطات التى تم نهوها بمركز إسنا تضم محطات مياه الشرب "ترعة ناصر - الكلاببة - الغريرة - إسنا السطحية"، بينما يضم مركز أرمنت محطات مياه الشرب "محطة المحاميد - بوستر أبو دغار".

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