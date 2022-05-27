الحكومة: لا صحة لاستبعاد طلاب من دخول طب قصر العينى

جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز الإعلامى، فى بيان له اليوم، أنه قام بالتواصل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد عدد من الطلاب المصريين من دخول كلية طب قصر العينى نتيجة قبول أعداد من الطلاب الوافدين.

وشددت على أن عدد الطلاب الوافدين المقبولين من الجنسيات العربية والأجنبية لا يؤثر على العدد المقرر قبوله من الطلاب المصريين فى أى من الجامعات الحكومية.

وأشارت إلى أن تنسيق الطلاب المصريين من خريجى الثانوية العامة المصرية أو الشهادات العربية والأجنبية، يتم وفق قواعد المجلس الأعلى للجامعات، أما تنسيق الطلاب الوافدين فهو مستقل تماماً عن تنسيق الطلاب المصريين، مناشدة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.