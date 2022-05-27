إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين فى انتخابات النقابات العمالية غدا

جدة - نرمين السيد - أظهرت نتائج البت فى الطعون من ذوى الشأن حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس أن عدد الذين تقدموا بالطعن على أسماء المرشحين فى الانتخابات النقابية العمالية فى مرحلتها الثانية للدورة 2022 / 2026، وصل إلى 975 طعنا على مستوى 27 محافظة من قبل 14 تصنيفا نقابيا.





وبعد النظر فيها من قبل المستشارين رؤساء اللجان العامة المشرفة على الانتخابات على مستوى 27 محافظة تم قبول 208 ورفض 767 طعنا.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات النقابية العمالية، تقرر اليوم الجمعة وغدا السبت، إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين فى انتخابات المنظمات النقابية العمالية على مستوى 27 مديرية القوى العاملة بالمحافظات.



وقال سعفان إن اللجان المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائى من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج، وأن كل من تقدم بطعن على الأسماء المرشحة تم دراسته من قبل القاضى، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابى قوى يعبر عن العمال ويسهم فى زيادة الإنتاج.

وأوضح أن إعلان الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لانتخابات المنظمات النقابية العمالية تشمل 14 تصنيفا نقابيا للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البرى، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.



وأشار الوزير إلى أنه من المقرر أن تجرى الانتخابات للجان التابعة لوزارة القوى العاملة ومديرياتها يوم 29 مايو الجارى بمواقع العمل المختلفة، فضلا عن إعادة الانتخاب فى اللجنة النقابية بالشركة المصرية للخدمات البترولية (ابسكو)، ويوم 30 من نفس الشهر لباقى اللجان، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الانتخابات والتظلم منها لذوى الشأن 31 مايو، والبت فى التظلم أول يونيو 2022، وإيداع الأوراق بمديريات القوى العاملة يومى 2 و3 يونيو المقبل.

وفيما يلى نتائج كل محافظة من البت فى الطعون، حيث تقدم بالقاهرة 417 طعنا، وقبول منها 110 طعنا، ورفض 307، والجيزة على التوالى 188 طعنا وقبول 24، رفض 164، والفيوم 16 وقبول 7 ورفض 9، وبنى سويف تقدم 19 وقبول 6 ورفض 13، والمنيا تقدم 22 وقبول 8 ورفض 14، وسوهاج تقدم 8 وفض 8، وأسيوط تقدم 2، وقبول 1 ورفض 1، وقنا تقدم 11 وقبل 1 ورفض 10، والأقصر تقدم 35 ورفض 35، وأسوان تقدم 5 ورفض 5.



وفى شمال سيناء تقدم 1 قبول 1، وجنوب سيناء لم يتقدم أى من ذوى الشأن بأى طعن، وفى الوادى الجديد تقدم 3 ورفض 3، والاسكندرية تقدم 24 وقبول 1 ورفض 23، والبحيرة تقدم 19 وقبول 1 ورفض 18 والغربية تقدم 87 وقبول 11 ورفض 76، وفى الشرقية تقدم 7 وقبل 7، وفى القليوبية تقدم 10 ورفض 10، ومطروح تقدم 4 ورفض 3 وقبل 1، والسويس تقدم 21 ورفض 20 وقبل 1.

وفى المنوفية تقدم 13 ورفض 11 قبل 2، وفى بورسعيد تقدم 13 ورفض 2 وقبل 11، وفى الإسماعيلية تقدم 10 ورفض 9 وقبل 1، ودمياط تقدم 2 ورفض 1 وقبل 1، وفى كفر الشيخ تقدم 3 ورفض 3، وفى البحر الأحمر تقدم 3 ورفض 3 طعون.