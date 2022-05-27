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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /700347/أغلى-زيارة-من-أعز-صديق-نجيب-ساويرس-يزور-محمد-رمضان-أثناء-تصوير-كليب-بلالين-فيديو

شارك الفنان محمد رمضان الجمهور بفيديو جديد أثناء تصوير كليبه الجديد “بلالين”، والذي من المقرر طرحه يوم الإثنين المقبل عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب وفقا لما أعلنه الفنان.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير زيادة نجيب ساويرس لـ محمد رمضان أثناء تصوير كليب بلالين

وظهر في الفيديو الذي شاركه محمد رمضان مع جمهوره على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس أثناء زيارته لمحمد رمضان ومشاهدة كواليس تصويره لـ كليب بلالين.

وعلق محمد رمضان على الفيديو، فقال: “اثناء تصوير الكليب الجديد .. أغلى زيارة من أغلى و أعز صديق.. نجيب ساويرس”.

سبب اختيار اسم بلالين على أغنية محمد رمضان الجديدة

وكان قد كشف محمد رمضان عن سبب اختيار اسم بلالين لأغنيته الجديدة، قائلا: «البلالين جزء لا يتجزأ من حياتنا معانا في الفرح والمناسبات السعيدة، ومش موجودة في المناسبات الصعبة، أغنية بلالين بهديها لكل البلالين اللي أنا نفختهم في حياتي من وأنا عيل صغير لحد النهاردة، كل صيف وأنتوا طيبين».

مشادات كلامية بين بشرى ومحمد رمضان بسبب أغنية بلالين

هذا وشهدت الساحة الفنية منذ أن طرح محمد رمضان أغنيته الجديدة “بلالين”، مناوشات حادة بين المطربة بشرى والفنان محمد رمضان اذ بدأت المعركة بسخرية الأخيرة من أغنيته الجديدة «بلالين»، فقالت: محمود العسيلي طرح قبلها بسنين أغنية “طراطير”، وأنا مش فاهمة رمضان عايز يقول إيه في الأغنية وسمعت جملتين بلالين وطايرين.

وعندما وجه المذيع لها سؤال “هل قصد توجيه رسالة لأشخاص يعتبرهم فقاعات؟”، فكان ردها: “على أساس إنه كورة كفر، لو كان فقاعات فهي وجهة نظره وتعودنا من محمد رمضان توجيه رسائل من خلال أعماله وهو خلق لنفسه شكل وحالة بدأ الناس يتعودون عليها وفرض نفسه على الساحة، وتابعت: “ولو ضايقني هنزل له بأغنية»، ، ليعلق محمد رمضان على تصريحاتها قائلا: «فهمتي».

من جانبه ردت بشرى ردا صارما، فقالت: «لأ لسه والله، هو أنت نزلتها كلها أصلًا، هي نزلت كاملة، أنا شفت انستجرام بس، كده هتخليني أعملك أغنية كورة كفر، مبروك يا رمضان بس خفّ علينا شوية».