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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /700346/الحكومة-تنفي-استبعاد-عدد-من-الطلاب-المصريين-من-دخول-كلية-طب-قصر-العيني-نتيجة-قبول-أعداد-كبيرة-من-الطلاب-الوافدين

نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، استبعاد عدد من الطلاب المصريين من دخول كلية طب قصر العيني نتيجة قبول أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين

دوت الخليج حقيقة استبعاد عدد من الطلاب المصريين من دخول كلية طب قصر العيني نتيجة قبول أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استبعاد عدد من الطلاب المصريين من دخول كلية طب قصر العيني نتيجة قبول أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستبعاد عدد من الطلاب المصريين من دخول كلية طب قصر العيني نتيجة قبول أعداد من الطلاب الوافدين. وشددت الوزارة، على أن عدد الطلاب الوافدين المقبولين من الجنسيات العربية والأجنبية لا يؤثر على العدد المقرر قبوله من الطلاب المصريين في أي من الجامعات الحكومية، مُشيرةً إلى أن تنسيق الطلاب المصريين من خريجي الثانوية العامة المصرية أو الشهادات العربية والأجنبية، يتم وفق قواعد المجلس الأعلى للجامعات، أما تنسيق الطلاب الوافدين فهو مستقل تماماً عن تنسيق الطلاب المصريين، مُناشدةً جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. وناشدت جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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