الموت يفجع الموسيقار باسم درويش| تفاصيل

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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - رحلت عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية زوجة الموسيقار الشهير باسم درويش وفقا لما أعلنه محمد منير، المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة ومدير عام الإعلام بدار الأوبرا المصرية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل وفاة زوجة الموسيقار باسم درويش

وجاء نبأ وفاة زوجة الموسيقار باسم درويش على الصفحة الرسمية لـ محمد منير، الذي كتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله اليوم في المانيا زوجة اخي وصديقي الغالي الموسيقار المصري باسم درويش .. ربنا يرحمها ويصبرك يا باسم”.

ورحل مساء أمس الممثل الأمريكي راي ليوتا نجم فيلم Goodfellas الشهير، وذلك عن عمر ناهز 67 وذلك أثناء نومه في جمهورية الدومينيكان، اذ كان يصور أحد أعماله الفنية هناك.

الموت يفجع الوسط الفني في 2022

وكان قدر حل عن عالمنا الأيام الماضية الفنان القدير سمير صبري عن عمر يناهز الـ 85 عاما بعد خروجه من المستشفى بأيام جاء ذلك على الصفحة الرسمية الإعلامية بوسي شلبي اذ نعت الفنان الراحل سمير صبري عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونشرت صورته وعلقت عليها: “البقاء لله يا غالي”.

كما رحل عن عالمنا ايضا عدد من النجوم البارزين في مصر منهم الفنان أحمد حلاوى الذي وافته المنية بعد صراع مع مرض كورونا، وتوفى أيضا الفنان عهدي صادق عن عمر يناهز 71 عامًا، وكان قد توفى الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك بعد أن كتب المخرج خالد الحجر، منذ أيام عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقا صورة زكي فطين عبد الوهاب: «يا رب، يا رب، اشفي وخفف الآلام عن صديقي، صديق العمر الجميل وصديقنا الحبيب الجميل، زكي فطين عبد الوهاب، ادعوا له، ربنا يخفف عنه آلامه ويشفيه من هذا المرض اللعين، آمين يا رب المعجزات».