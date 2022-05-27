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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /700342/اليوم-دنيا-عبد-العزيز-تحتفل-بزفافها-في-جنوب-سيناء

تحتفل الفنانة دنيا عبد العزيز اليوم الجمعة عصرًا، بحفل زفافها على المهندس مصطفى كامل بمدينة نويبع بجنوب سيناء.

دوت الخليج يكشف تفاصيل حفل زفاف دنيا عبد العزيز

حفل زفاف دنيا عبد العزيز

تقيم الفنانة دنيا عبد العزيز، عصر اليوم الجمعة حفل زفافها، في نويبع بجنوب سيناء وذلك على البحر بحضور الأسرتين والمقربين من أصدقائها داخل وخارج الوسط الفني.

وكانت يوم الماضي احتفلت الفنانة دنيا عبد العزيز بحفل حنتها وشاركت جمهورها ومتابعيها بنشرها مجموعة صور من حفل حنتها وسط مجموعة كبيرة من أصدقائها وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت الفنانة دنيا عبد العزيز في الصور من حفل حنتها وسط عائلتها وعدد من صديقاتها، مرتدية فستان أبيض قصير ولاقت إعجاب الكثيرين من متابعيها وجمهورها بجانب التعليقات التي جاءت تهنئها لزفافها.

آخر أعمال دنيا عبد العزيز

ومن ناحية أخرى، كانت آخر أعمال الفنانة دنيا عبد العزيز مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 بأكثر من عمل وهم مسلسل ملف سري مع الفنان هاني سلامة ومسلسل المداح – أسطورة الوادي في جزئه الثاني مع الفنان حمادة هلال.

ويشارك في بطولة ملف سري عدد من النجوم بجانب بطل العمل هاني سلامة، مثل ماجد المصري، نضال الشافعى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، محمد محمود عبد العزيز، نبيل عيسى، نور محمود، إيهاب فهمى، محسن محيى الدين، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، إيمان يوسف، صبا الرافعى، عمر زكريا، وآخرين والمسلسل تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.

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بينما ضم مسلسل المداح - أسطورة الوادي وهو الجزء الثاني من العمل في بطولته بجانب الفنان حمادة هلال، كلا من أحمد عبد العزيز، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، سهر الصايغ، خالد سرحان، كمال أبورية، ولاء الشريف، هلا السعيد، حنان سليمان، عفاف رشاد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين والمسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.