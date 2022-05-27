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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /700335/ميرال-الهريدي-تطالب-بافتتاح-وتشغيل-مستشفى-الخانكة-المركزي-بالقليوبية

تقدمت النائبة ميرال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي ، بطلب إحاطة، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الصحة والتنمية المحلية، بشأن عدم إفتتاح وتشغيل مستشفى الخانكة المركزي الواقعة بمحافظة القليوبية منذ 7 سنوات وحتى تاريخه بسبب اعمال التجديد.

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طلب إحاطة بشأن عدم إفتتاح وتشغيل مستشفى الخانكة المركزي بالقليوبية

وقالت الهريدي ، في طلب الإحاطة الذي قدمته إلى البرلمان، أنه ورد إليها عدد كبير من التساؤلات من قبل المواطنين من أهالي محافظة القليوبية، وتحديداً قاطني مدينة الخانكة ، وذلك بسبب عدم إفتتاح وتشغيل مستشفى الخانكة المركزي بسبب أعمال التجديد والصيانة ورفع الكفاءة بها.

تشغيل مستشفى الخانكة المركزي

وأضافت، المستشفى المذكورة تقع تحت أعمال ومهام التجديد منذ ما يقرب من 7 سنوات ، وهي فترة كافية لإنشاء عشرات المستشفيات وليس تجديد مستشفى واحدة فقط، ذلك الامر الذي أثار تساؤلات ودهشة لأهالي المحافظة، بسبب أن مستشفى الخانكة المركزي تُعد المستشفى العمومية للمدينة، وهو ما يمثل العديد من الأعباء الصحية والمادية على السادة المرضى زائري المستشفى نتيجة أضطرارهم للبحث على مستشفى أخر في أماكن أبعد من محيط سكنهم.

وأشارت النائبة ميرال الهريدي، إلى أنه على الرغم من الزيارات الرسمية المتكررة خلال السنوات الماضية من جانب محافظ القليوبية الحالي والسابق وتأكيدهم بأن المستشفى جاهزة بنسبة 99% لإعادة التشغيل وأستقبال السادة المواطنين ، إلا أننا ما زلنا منذ سنوات في إنتظار إستكمال نسبة الـ 1% من نسب المهام المتبقية بالمستشفى حتى الأن.

مستشفي الخانكة بالقليوبية

وأردفت النائبة البرلمانية، نود أن نشير إلى أخر تصريح صادر على لسان اللواء عبد الحميد الهجان ، محافظ القليوبية ، بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2020 والذي تم الإعلان فيه عن الإنتهاء من جميع الأعمال والمهام الأساسية بالموقع العام للمستشفى وأنه سيتم تسليمها وتشغيلها بحد أقصى 1 أغسطس 2020 ، إلا أنه وحتى الأن لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا ساكناً تحرك .

وطالبت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة من أجل وضع جدول زمنى محدد المعالم والملامح خاص ببدء تشغيل المستشفى وإعادة دخولها للخدمة مرة أخرى ، مع توضيح أسباب تأخير الإنتهاء منها.