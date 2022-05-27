انت الان تتابع تفاصيل خبر أحمد حلمي حلقة وصل بين عمر الشريف وفاتن حمامة.. هل نجح في جمعهما قبل وفاتهما؟| فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /700333/أحمد-حلمي-حلقة-وصل-بين-عمر-الشريف-وفاتن-حمامة-هل-نجح-في-جمعهما-قبل-وفاتهما-فيديو

لطالما ارتبط اسم الفنانة فاتن حمامة باسم الراحل عمر الشريف، يجب أن نستعيد محاولة عدد من النجوم في الجمع بينهم من جديد بعد الإنفصال ولا سيما الفنان أحمد حلمي الذي كان هذا الهدف حلم من أحلامه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل سعي أحمد حلمي في أن يجمع بين عمر الشريف وفاتن حمامة

حل الفنان أحمد حلمي ضيف على برنامج the insider، وصرح بمحاولته الجمع بين عمر الشريف وسيدة الشاشة فاتن حمامة خلال فيلم “عسل أسود”، فقال: “الفيلم كان في البداية لشاب يعيش في مصر وفي شخص كبير هو اللي هيرجع من السفر عشان ينصح الشاب ده، أعتقد انها كانت مجرد فكرة احنا معرضنا عليه السيناريو”.

وتابع عن سعيهم للجمع بين عمر الشريف وفاتن حمامة: “كنت عايز أجمع عمر الشريف والسيدة فاتن حمامة في فيلم، وروحتلها واتكلمنا عن القصة وكان مؤلفها خالد دياب مؤلف عسل اسود بس ملحقناش عشان توفت”.

قصة حب فاتن حمامة وعمر الشريف

جدير بالذكر أنه، بدأت قصة حب فاتن حمامة بعمر الشريف بلقاء لهما في فيلم "صراع فى الوادى" والتي كانت سببا في دخول عمرو الشريف مجال التمثيل وتألقه به، أتى ذلك بعدما رفضت الوقوف أمام شكرى سرحان كبطل للعمل، وكانت قبلتهما في العمل الأشهر على الإطلاق اذ لم تكن فاتن حمامة توافق على مشاهد القبلات لكنها كسرت قواعدها من أجل عمر الشريف لتبدأ من هنا قصة حبهما تشعل هذا الزمن.

طلبت فاتن حمامة الطلاق من ذو الفقار، وذهب لعمر الشريف لتطلب منه الزواج في مقابل أن يدخل في الإسلام، وبالفعل قابل عمر الشريف طلبها بالموافقة وأشهر إسلامه، وتزوجا وأنجب ابنهما مصطفى ثم انفصلا بعد 8 سنوات ارتباط.

أحمد حلمي في واحد تاني

من ناحية أخرى يعرض للفنان أحمد حلمي الأن فيلم “واحد تاني” اذ تدور قصته حول موظف وهو أحمد حلمي الذي يعمل أخصائي اجتماعي ويجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، لكن في السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وبعد خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى به ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.