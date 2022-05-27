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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - 700340 /700340/مواعيد-عمل-بنك-مصر-2022-وعناوين-الفروع 12:59 م - الجمعة 27 مايو 2022 ينشر دوت الخليج مواعيد عمل بنك مصر 2022 وعناوين الفروع على مستوي القاهرة الكبري، لاسيما أن بنك مصر من أهم البنوك المحلية ويتملك شريحة كبيرة من عملاء بنك مصر بمختلف الفئات المجتمعية، ويهتمون بمعرفة مواعيد عمل بنك مصر 2022 وعناوين الفروع بالتليفون لمتابعة خدماتهم المصرفية واحتياجاتهم البنكية. عناوين فروع بنك مصر إليكم كافة عناوين فروع بنك مصر المنتشرة على مستوى القاهرة الكبري على النحو الآتي: فرع محمد فريد 30 ش رشدى 19888

فرع طلعت حرب المعاملات الاسلامية 108 ش محمد فريد 19888

فرع 26 يوليو 16 أ ش 26 يوليو 02-2393-6909

فرع مصطفى كامل 155 ش محمد فريد 02-2391-3941

فرع جامعة الدول العربية ميدان التحرير 19888

فرع رمسيس 6, ميدان رمسيس 02-2575-6555

فرع شريف 28 أ ش شريف 19888

فرع الأزبكية 12 ش 26 يوليو 02-2390-2639

فرع دار القضاء 28 ش 26 يوليو 19888

فرع طلعت حرب 7 ش طلعت حرب 19888

فرع محمد رشدى 10 ش طلعت حرب, برج ايفر جرين 19888

فرع التوفيقية 4, ميدان عرابى, التوفيقية 19888

فرع وسط البلد ميدان التحرير 1113 كورنيش النيل, ميدان التحرير 19888

خدمة العملاء خدمة العملاء 19888

فرع قصر النيل 45 ش قصر النيل 02-2391-6291

فرع رمسيس هيلتون 1115 كورنيش النيل 19888

فرع عبد الخالق ثروت 56 ش عبد الخالق ثروت 02-2391-2590

فرع مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ميدان التحرير 02-2391-3941

فرع المعاملات الدولية 153 ش محمد فريد 02-2397-7000

فرع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 3 ش الالفى 19888

فروع بنك مصر في مصر الجديدة

فرع مصر الجديدة 129 ش الميرغنى, ميدان السبع عمارات 19888

فرع روكسى 21 ش ابراهيم اللقانى, روكسى 19888

فرع مطار القاهرة طريق المطار, منطقة المطار 19888

فرع هيلتون القاهرة هليوبوليس 1 طريق العروبة, مساكن شيراتون 02-2267-8823

فرع الثورة 113 ش الثورة, ارض الجولف 02-2690-1220

فرع منشية البكرى 2 ش جسر السويس, ميدان ابن سندر, منشية البكرى 19888

فرع الخلفاء الراشدين للمعاملات الاسلامية 30 ش بيروت, تقاطع ش دمشق, رو كسى 02-2453-9169

فرع العروبة عمارات مصر للتعمير, المنطقة الثالثة – السوق التجاري, مساكن شيراتون 02-2266-4396

فرع هليوبوليس 11 ش الاهرام, الكوربة 19888

فرع النزهة 1 ش محمد عدلى كفافى, متفرع من ش النزهة, سانت فاتيما 19888

فرع فندق لو ميريديان هليوبوليس 51 ش العروبة 19888

فرع مطار القاهره الدولى طريق المطار, منطقة المطار 19888

فرع بيروت 7 ش الأهرام, رو كسى 19888

فرع المعادى 42 a 7 19888

فرع المعادى الجديدة 50 ش 79, تقاطع ش 24, العرب 19888

فرع شارع 9 المعادى 69 ش 9 19888

فرع دجلة المعادى ش 199, دجلة 19888

فرع كورنيش المعادى 28 أ ابراج سما المعادى كورنيش النيل, كورنيش المعادى 19888

فرع نادى المعادى واليخت سور نادى المعادى الرياضى واليخت ش دمشق 19888

فرع المعادى للمعاملات الاسلامية 85 ش 9, الدور 1, ميدان المحطة 19888

فرع زهراء المعادى 3 بلوك 86 ش كارفور, تقاطع ش الخمسين – الشطر 13, زهراء المعادى 19888

فرع المعادى الجديدة 2 ش فلسطين, المعادى الجديدة 19888

فرع كورنيش المعادى 306 كورنيش النيل, كورنيش المعادى 19888

فرع طريق النصر مدينة نصر 4 طريق النصر – مبنى المساعدات الخارجية 19888

فرع سيتى ستارز ش عمر بن الخطاب 02-2480-2192

فرع يوسف عباس 23 ش يوسف عباس 19888

فرع مدينة نصر للمعاملات الاسلامية 16 ش مصطفى رياض, برج الصفا, المنطقة الاولى 02-2260-6451

فرع مدينة نصر 4 ش الطيران, ميدان رابعة العدوية, المنطقة الاولى 19888

فرع صلاح سالم ش اسماعيل الفنجرى 19888

فرع مكرم عبيد 54 ش مكرم عبيد, الحى السادس 02-2274-8622

فرع الجهاز المركزى للمحاسبات طريق صلاح سالم, تقاطع ش يوسف عباس 19888

فرع النادى الاهلى مدينة نصر 1 ش حسن المأمون, المنطقة السادسة 19888

فرع المدينة الجامعية للطلبة – جامعة الازهر ش المخيم الدائم 19888

فرع صلاح سالم مدينة نصر 3 طريق صلاح سالم 02-2081-8014

فرع الميثاق 5 أبراج الصفوة الميثاق ش الميثاق 02-2048-4698

فرع عباس العقاد 47 ش عباس العقاد, المنطقة السادسة 19888

فرع التجمع الخامس ش التسعين, التجمع الخامس 19888

فرع كايرو فيستيفال القاهرة الجديدة الطريق الدائرى, كايرو فيستيفال 02-2616-8211

فرع فيوتشر مول محلية 5 ش المستقبل, التجمع الثالث 19888

فرع القاهرة الجديدة القطعة 338، ش التسعين الجنوبي 19888

فرع التجمع الاول طريق القاهرة السويس, ميراج ريزيدنس كمبوند, بالتجمع الاول 02-2328-1826

فرع التجمع الخامس القطعة 141, التجمع الخامس 02-2613-1725

فرع محور محمد نجيب القطعة 22 محور محمد نجيب، كمبوند ذا واتر واى, المستثمرين الشمالية 19888

فرع ذا كورنر مول محور السادات, التجمع الاول 02-2539-9056

فرع المنصور محمد 3 ش المنصور محمد 19888

فرع الزمالك 10 ش الكامل محمد, متفرع من ش 26 يوليو 02-2738-2828

فرع الجزيرة 6 أ ش حسن صبرى 02-2735-0741

فرع ابو الفدا 27 أ ش أبو الفدا 02-2737-0316

فرع النادى الاهلى 3 ش صالح سليم 19888

الفرع العنوان رقم التليفون

فرع احمد بدوى 63 ش شبرا 19888

فرع اغاخان 15 ابراج اغاخان، كورنيش النيل 02-2206-0726

فرع دوران شبرا 127 ش شبرا 19888

فرع شبرا 101 ش شبرا 02-2203-6595

فرع خلوصى 68 ش روض الفرج 19888

فرع الخليفة المأمون ش الخليفة المأمون 19888

فرع العباسية 13 ش الجنزورى، تقاطع ش سبيل الخازندار 19888

فرع جامعة عين شمس ش الخليفة المأمون 19888

فرع كلية الطب ش رمسيس 19888

فرع مجمع الشرطة ش المرور 19888

فرع مشيخة الازهر الشريف طريق صلاح سالم 19888

فرع الدراسة 187 ش المنصورية 19888

فرع المعاملات الإسلامية – مغلق للتجديدات 401 ش بورسعيد 02-2512-1940

فرع الموسكى 68 ش الأزهر 19888

فرع بين الصورين 412 ش بورسعيد 19888

فرع جاردن سيتى 3 ش ابراهيم نجيب 19888

فرع جاردن سيتى 2 ش احمد راغب 19888

فرع اتحاد نقابات المهن الطبية 6 ش الحديقة 19888

فرع القصر العينى 106 ش قصر العينى, عمارة كايرو سنتر 02-2795-4884 فرع مصر والسودان 93 ش مصر والسودان 19888

فرع حدائق القبة 38 أ ش ترعة الجبل 02-2483-2968

فروع بنك مصر قصر العيني

الفرع العنوان رقم التليفون

مندوبية مجلس الشعب 1 ش مجلس الشعب 19888

فرع القصر العينى ش قصر العينى 19888

فروع بنك مصر في المنيل

الفرع العنوان رقم التليفون

فرع الروضة 58 ش المنيل 19888

فرع مستشفى المنيل الجامعى ش عبد العزيز آل سعود 19888

فرع اثر النبى 26 طريق مصر حلوان الزراعى 19888

فرع دار السلام 11 ش عزبة العمدة 19888

فرع حلوان 37 ش خسرو 19888

فرع جامعة حلوان عين حلوان 19888

فرع القاهرة 151 ش محمد فريد 19888

فرع الساحة 8 ش جواد حسنى 19888

فرع مدينة بدر القطعة 21 طريق القاهرة السويس الصحراوي، بمنطقة خدمات الحى الاول 02-2864-2852

فرع الميناء البرى الدولى كم 53، طريق القاهرة السويس الصحراوي 02-2924-9390

فرع النيل 1187 كورنيش النيل, مبنى كايرو بلازا 02-2574-8174

فرع فندق كونراد 1191 كورنيش النيل 19888

فرع القلعة 22 ش الماس الحاجب 19888

فرع الشروق المجاورة الاولى، الحى الثامن 02-2687-6309

فرع باب اللوق 6, ميدان الفلكى 19888

فرع مدينتى المرحلة الأولى – المنطقة الإدارية – مجمع البنوك 19888

فرع مدينة الرحاب طريق القاهرة السويس الصحراوى مجمع البنوك 19888

فرع خان الخليلى 1 ميدان المشهد الحسينى، خان الخليلى 19888

فرع مدينة السلام مساكن العبد, اسبيكو 19888

فرع العتبة 20 ميدان العتبة 19888

فرع جامع البنات 64 ش الازهر 19888

فرع مدينة 15 مايو القطعة 20 المجاورة الثالثة 02-2553-0701

فروع بنك مصر في السيدة زينب

فرع السيدة زينب 315 ش بورسعيد 19888

فرع الظاهر للمعاملات الاسلامية 16 ب ش العباسية ميدان الجيش 02-2486-1718

فرع حلمية الزيتون 10 ش ابن الحكم, ميدان حلمية الزيتون 19888

فرع الدواوين 5 ش نوبار, ميدان لاظوغلى, عمارة مصر للتأمين 02-2796-2538

فرع الشمس كم 63، طريق مصر إسماعيلية الصحراوى 19888

فرع سراى القبة 1 ميدان السواح 19888

فرع روض الفرج 1311 كورنيش النيل 19888

فرع المقطم القطعة 351 ميدان النافورة، منطقة د 19888 مواعيد عمل بنك مصر تستقبل فروع بنك مصر عملائها من من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً يومياً من الأحد إلى الخميس. تابع موقع دوت الخليج علي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواعيد عمل بنك مصر 2022 وعناوين الفروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.