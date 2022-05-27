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القاهرة في الجمعة 27 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - 700340
/700340/مواعيد-عمل-بنك-مصر-2022-وعناوين-الفروع
12:59 م - الجمعة 27 مايو 2022
ينشر دوت الخليج مواعيد عمل بنك مصر 2022 وعناوين الفروع على مستوي القاهرة الكبري، لاسيما أن بنك مصر من أهم البنوك المحلية ويتملك شريحة كبيرة من عملاء بنك مصر بمختلف الفئات المجتمعية، ويهتمون بمعرفة مواعيد عمل بنك مصر 2022 وعناوين الفروع بالتليفون لمتابعة خدماتهم المصرفية واحتياجاتهم البنكية.
عناوين فروع بنك مصر
إليكم كافة عناوين فروع بنك مصر المنتشرة على مستوى القاهرة الكبري على النحو الآتي:
- فرع محمد فريد 30 ش رشدى 19888
- فرع طلعت حرب المعاملات الاسلامية 108 ش محمد فريد 19888
- فرع 26 يوليو 16 أ ش 26 يوليو 02-2393-6909
- فرع مصطفى كامل 155 ش محمد فريد 02-2391-3941
- فرع جامعة الدول العربية ميدان التحرير 19888
- فرع رمسيس 6, ميدان رمسيس 02-2575-6555
- فرع شريف 28 أ ش شريف 19888
- فرع الأزبكية 12 ش 26 يوليو 02-2390-2639
- فرع دار القضاء 28 ش 26 يوليو 19888
- فرع طلعت حرب 7 ش طلعت حرب 19888
- فرع محمد رشدى 10 ش طلعت حرب, برج ايفر جرين 19888
- فرع التوفيقية 4, ميدان عرابى, التوفيقية 19888
- فرع وسط البلد ميدان التحرير 1113 كورنيش النيل, ميدان التحرير 19888
- خدمة العملاء خدمة العملاء 19888
- فرع قصر النيل 45 ش قصر النيل 02-2391-6291
- فرع رمسيس هيلتون 1115 كورنيش النيل 19888
- فرع عبد الخالق ثروت 56 ش عبد الخالق ثروت 02-2391-2590
- فرع مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية ميدان التحرير 02-2391-3941
- فرع المعاملات الدولية 153 ش محمد فريد 02-2397-7000
- فرع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 3 ش الالفى 19888
- فروع بنك مصر في مصر الجديدة
- فرع مصر الجديدة 129 ش الميرغنى, ميدان السبع عمارات 19888
- فرع روكسى 21 ش ابراهيم اللقانى, روكسى 19888
- فرع مطار القاهرة طريق المطار, منطقة المطار 19888
- فرع هيلتون القاهرة هليوبوليس 1 طريق العروبة, مساكن شيراتون 02-2267-8823
- فرع الثورة 113 ش الثورة, ارض الجولف 02-2690-1220
- فرع منشية البكرى 2 ش جسر السويس, ميدان ابن سندر, منشية البكرى 19888
- فرع الخلفاء الراشدين للمعاملات الاسلامية 30 ش بيروت, تقاطع ش دمشق, رو كسى 02-2453-9169
- فرع العروبة عمارات مصر للتعمير, المنطقة الثالثة – السوق التجاري, مساكن شيراتون 02-2266-4396
- فرع هليوبوليس 11 ش الاهرام, الكوربة 19888
- فرع النزهة 1 ش محمد عدلى كفافى, متفرع من ش النزهة, سانت فاتيما 19888
- فرع فندق لو ميريديان هليوبوليس 51 ش العروبة 19888
- فرع مطار القاهره الدولى طريق المطار, منطقة المطار 19888
- فرع بيروت 7 ش الأهرام, رو كسى 19888
- فرع المعادى 42 a 7 19888
- فرع المعادى الجديدة 50 ش 79, تقاطع ش 24, العرب 19888
- فرع شارع 9 المعادى 69 ش 9 19888
- فرع دجلة المعادى ش 199, دجلة 19888
- فرع كورنيش المعادى 28 أ ابراج سما المعادى كورنيش النيل, كورنيش المعادى 19888
- فرع نادى المعادى واليخت سور نادى المعادى الرياضى واليخت ش دمشق 19888
- فرع المعادى للمعاملات الاسلامية 85 ش 9, الدور 1, ميدان المحطة 19888
- فرع زهراء المعادى 3 بلوك 86 ش كارفور, تقاطع ش الخمسين – الشطر 13, زهراء المعادى 19888
- فرع المعادى الجديدة 2 ش فلسطين, المعادى الجديدة 19888
- فرع كورنيش المعادى 306 كورنيش النيل, كورنيش المعادى 19888
- فرع طريق النصر مدينة نصر 4 طريق النصر – مبنى المساعدات الخارجية 19888
- فرع سيتى ستارز ش عمر بن الخطاب 02-2480-2192
- فرع يوسف عباس 23 ش يوسف عباس 19888
- فرع مدينة نصر للمعاملات الاسلامية 16 ش مصطفى رياض, برج الصفا, المنطقة الاولى 02-2260-6451
- فرع مدينة نصر 4 ش الطيران, ميدان رابعة العدوية, المنطقة الاولى 19888
- فرع صلاح سالم ش اسماعيل الفنجرى 19888
- فرع مكرم عبيد 54 ش مكرم عبيد, الحى السادس 02-2274-8622
- فرع الجهاز المركزى للمحاسبات طريق صلاح سالم, تقاطع ش يوسف عباس 19888
- فرع النادى الاهلى مدينة نصر 1 ش حسن المأمون, المنطقة السادسة 19888
- فرع المدينة الجامعية للطلبة – جامعة الازهر ش المخيم الدائم 19888
- فرع صلاح سالم مدينة نصر 3 طريق صلاح سالم 02-2081-8014
- فرع الميثاق 5 أبراج الصفوة الميثاق ش الميثاق 02-2048-4698
- فرع عباس العقاد 47 ش عباس العقاد, المنطقة السادسة 19888
- فرع التجمع الخامس ش التسعين, التجمع الخامس 19888
- فرع كايرو فيستيفال القاهرة الجديدة الطريق الدائرى, كايرو فيستيفال 02-2616-8211
- فرع فيوتشر مول محلية 5 ش المستقبل, التجمع الثالث 19888
- فرع القاهرة الجديدة القطعة 338، ش التسعين الجنوبي 19888
- فرع التجمع الاول طريق القاهرة السويس, ميراج ريزيدنس كمبوند, بالتجمع الاول 02-2328-1826
- فرع التجمع الخامس القطعة 141, التجمع الخامس 02-2613-1725
- فرع محور محمد نجيب القطعة 22 محور محمد نجيب، كمبوند ذا واتر واى, المستثمرين الشمالية 19888
- فرع ذا كورنر مول محور السادات, التجمع الاول 02-2539-9056
- فرع المنصور محمد 3 ش المنصور محمد 19888
- فرع الزمالك 10 ش الكامل محمد, متفرع من ش 26 يوليو 02-2738-2828
- فرع الجزيرة 6 أ ش حسن صبرى 02-2735-0741
- فرع ابو الفدا 27 أ ش أبو الفدا 02-2737-0316
- فرع النادى الاهلى 3 ش صالح سليم 19888
- الفرع العنوان رقم التليفون
- فرع احمد بدوى 63 ش شبرا 19888
- فرع اغاخان 15 ابراج اغاخان، كورنيش النيل 02-2206-0726
- فرع دوران شبرا 127 ش شبرا 19888
- فرع شبرا 101 ش شبرا 02-2203-6595
- فرع خلوصى 68 ش روض الفرج 19888
- فرع الخليفة المأمون ش الخليفة المأمون 19888
- فرع العباسية 13 ش الجنزورى، تقاطع ش سبيل الخازندار 19888
- فرع جامعة عين شمس ش الخليفة المأمون 19888
- فرع كلية الطب ش رمسيس 19888
- فرع مجمع الشرطة ش المرور 19888
- فرع مشيخة الازهر الشريف طريق صلاح سالم 19888
- فرع الدراسة 187 ش المنصورية 19888
- فرع المعاملات الإسلامية – مغلق للتجديدات 401 ش بورسعيد 02-2512-1940
- فرع الموسكى 68 ش الأزهر 19888
- فرع بين الصورين 412 ش بورسعيد 19888
- فرع جاردن سيتى 3 ش ابراهيم نجيب 19888
- فرع جاردن سيتى 2 ش احمد راغب 19888
- فرع اتحاد نقابات المهن الطبية 6 ش الحديقة 19888
- فرع القصر العينى 106 ش قصر العينى, عمارة كايرو سنتر 02-2795-4884
- فرع مصر والسودان 93 ش مصر والسودان 19888
- فرع حدائق القبة 38 أ ش ترعة الجبل 02-2483-2968
- فروع بنك مصر قصر العيني
- الفرع العنوان رقم التليفون
- مندوبية مجلس الشعب 1 ش مجلس الشعب 19888
- فرع القصر العينى ش قصر العينى 19888
- فروع بنك مصر في المنيل
- الفرع العنوان رقم التليفون
- فرع الروضة 58 ش المنيل 19888
- فرع مستشفى المنيل الجامعى ش عبد العزيز آل سعود 19888
- فرع اثر النبى 26 طريق مصر حلوان الزراعى 19888
- فرع دار السلام 11 ش عزبة العمدة 19888
- فرع حلوان 37 ش خسرو 19888
- فرع جامعة حلوان عين حلوان 19888
- فرع القاهرة 151 ش محمد فريد 19888
- فرع الساحة 8 ش جواد حسنى 19888
- فرع مدينة بدر القطعة 21 طريق القاهرة السويس الصحراوي، بمنطقة خدمات الحى الاول 02-2864-2852
- فرع الميناء البرى الدولى كم 53، طريق القاهرة السويس الصحراوي 02-2924-9390
- فرع النيل 1187 كورنيش النيل, مبنى كايرو بلازا 02-2574-8174
- فرع فندق كونراد 1191 كورنيش النيل 19888
- فرع القلعة 22 ش الماس الحاجب 19888
- فرع الشروق المجاورة الاولى، الحى الثامن 02-2687-6309
- فرع باب اللوق 6, ميدان الفلكى 19888
- فرع مدينتى المرحلة الأولى – المنطقة الإدارية – مجمع البنوك 19888
- فرع مدينة الرحاب طريق القاهرة السويس الصحراوى مجمع البنوك 19888
- فرع خان الخليلى 1 ميدان المشهد الحسينى، خان الخليلى 19888
- فرع مدينة السلام مساكن العبد, اسبيكو 19888
- فرع العتبة 20 ميدان العتبة 19888
- فرع جامع البنات 64 ش الازهر 19888
- فرع مدينة 15 مايو القطعة 20 المجاورة الثالثة 02-2553-0701
- فروع بنك مصر في السيدة زينب
- فرع السيدة زينب 315 ش بورسعيد 19888
- فرع الظاهر للمعاملات الاسلامية 16 ب ش العباسية ميدان الجيش 02-2486-1718
- فرع حلمية الزيتون 10 ش ابن الحكم, ميدان حلمية الزيتون 19888
- فرع الدواوين 5 ش نوبار, ميدان لاظوغلى, عمارة مصر للتأمين 02-2796-2538
- فرع الشمس كم 63، طريق مصر إسماعيلية الصحراوى 19888
- فرع سراى القبة 1 ميدان السواح 19888
- فرع روض الفرج 1311 كورنيش النيل 19888
- فرع المقطم القطعة 351 ميدان النافورة، منطقة د 19888
مواعيد عمل بنك مصر
تستقبل فروع بنك مصر عملائها من من الساعة 8:30 صباحاً وحتى الساعة 3:00 عصراً يومياً من الأحد إلى الخميس.
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