نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 “جميع المحافظات” رابط استعلام نتائج الطلاب برقم الجلوس في المقال التالي
عمر شويل - جدة ظهرت أمس نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 بمحافظة الجيزة، والتي أعلنها السيد اللواء “أحمد راشد” محافظ الجيزة، وبلغت نسبة النجاح 82.6%، وبلغ عدد الأوائل 91 طال وطالبة، ومن قبل أكدت مصادر في مديرية التعليم بالجيزة عن اقتراب اعتماد المحافظ نتيجة الصف الثالث الإعدادي الجيزة 2022، كما أعلن عن أسماء الأوائل بهذه المحافظة، كما تم في الأيام القليلة الماضية الإعلان عن نتائج الترم الثاني بالنسبة لكل من الصف الأول والثاني الإعدادي بكافة مدارس جمهورية مصر العربية في مختلف المحافظات، والآن يتم استخراج نتائج الطلاب عبر موقع النتيجة الذي خصصه موقع ثقفني لجميع المحافظات.
نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة 2022
تم الإعلان الرسمي عن نتائج الإعدادية محافظة الجيزة 2022، حيث تم اعتماد النتائج والإعلان عنها في مؤتمر صحفي اليوم بحضور المحافظ ومجموعة من القيادات بمديرية تعليم المحافظة يكون من بينهم مدير المديرية اشرف سلومة، وتم الإعلان عن أسماء الأوائل بالمحافظة من الطلبة والطالبات، من إجمالي عدد الطلاب البالغ 183881 طالب وطالبة من بينهم 91 أوائل على المحافظة.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022
لمن يريد معرفة نتائج طلاب 3 إعدادي للعام الدراسي 2022، إليكم كامل روابط شهادة ثالثة إعدادي بحسب المحافظة، حيث يتم نشر النتيجة بالاسم ورقم الجلوس داخل رابط المحافظة.
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022
- نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظات مصر
كما يستعد كل موقع مديرية التربية والتعليم في تصحيح درجات الطلبة بعد انتهاء كل مادة، حتى الانتهاء من رصد الدرجات ثم إظهار نتائج طلاب الصف الثالث الإعدادي بالمحافظة، والتي يتم إعلانها رسميًا بمجرد اعتمادها من المحافظ عبر موقع المديرية، مع مراعاة أن يقوم الطالب بالرجوع إلى المدرسة التابع لها من اجل التأكد من هذه النتائج والتعرف على درجات كل مادة من المواد الدراسية.
نتيجة 3 إعدادية 2022
في إطار أداء امتحانات الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني جميع المواد بالمحافظات المصرية نوضح لكم تفاصيل تقسيم الدرجة النهائية على المواد وهي 280 درجة لكل من الفصلين الدراسيين:
- درجة اللغة العربية: 80 درجة.
- وكذلك درجة اللغة الانجليزية: 60 درجة.
- درجة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة للفصلين.
- والرياضيات: 60 درجة.
- مادة العلوم: 40 درجة
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022 برقم الجلوس
بمجرد أن يتم اعتماد نتائج الإعدادية 2022 يتمكن الطالب من الاستعلام عن النتيجة النهائية الخاصة به وذلك عن طريق إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص له بالموقع الرسمي لمديرية التعليم والضغط على استعلام من اجل بيان النتائج التي يجب التأكد منها من المدرسة.
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