موقع إيطالى يرشح 10 أماكن مصرية للزيارة خلال 2022

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فيديو يتناول أبرز الأماكن التى رشحها موقع ALMA TV TRAVEL الإيطالى فى تقريره المصور للزيارة فى مصر عام 2022، واصفا خلاله مصر بأروع دول العالم؛ لما تملكه من مواقع أثرية فريدة ومناظر طبيعية خلابة.





وأوضح الفيديو أن من تلك الأماكن: أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، ومدينة "القاهرة" بمبانيها التاريخية والتراثية والمتحف المصرى بالتحرير بكنوزه الفريدة من العصور المصرية القديمة، وقلعة صلاح الدين الأيوبى ومنطقة خان الخليلى.

وأضاف أن مدينة الأقصر ضمن الأماكن الخلابة حيث معبد الأقصر ومعبد الكرنك ووادى الملوك بالمقابر المزينة برموز الكتابة الهيروغليفية، ومنها: مقبرتا الملك ستى الأول والملك توت عنخ آمون. ومدينة أسوان؛ حيث الهدوء والاستمتاع بالمناظر الخلابة والجزر النيلية، مثل: جزيرة الفنتين، ومعبدى أبو سمبل؛ حيث يوجد المعبد الكبير المخصص للملك رمسيس الثانى، والمعبد المخصص للإلهة حتحور والملكة نفرتارى.

وأشار إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم ودهب؛ كأفضل الأماكن للاستمتاع بالشعاب المرجانية الملونة ورحلات الغوص، وكذلك شبه جزيرة سيناء؛ حيث يمكنكم زيارة جبل سيناء والقرى البدوية وركوب الجمال والقيام برحلات السفارى.

ومدينة الإسكندرية؛ حيث قلعة قايتباى ومكتبة الإسكندرية والآثار الغارقة، وأخيرا واحة سيوة؛ حيث الصحارى البيضاء والسوداء، كل تلك الأماكن تضمن الاستمتاع بالمناظر الخلابة الفريدة من نوعها فى العالم.