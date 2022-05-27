وأوضح الفيديو أن من تلك الأماكن: أهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، ومدينة "القاهرة" بمبانيها التاريخية والتراثية والمتحف المصرى بالتحرير بكنوزه الفريدة من العصور المصرية القديمة، وقلعة صلاح الدين الأيوبى ومنطقة خان الخليلى.
وأضاف أن مدينة الأقصر ضمن الأماكن الخلابة حيث معبد الأقصر ومعبد الكرنك ووادى الملوك بالمقابر المزينة برموز الكتابة الهيروغليفية، ومنها: مقبرتا الملك ستى الأول والملك توت عنخ آمون. ومدينة أسوان؛ حيث الهدوء والاستمتاع بالمناظر الخلابة والجزر النيلية، مثل: جزيرة الفنتين، ومعبدى أبو سمبل؛ حيث يوجد المعبد الكبير المخصص للملك رمسيس الثانى، والمعبد المخصص للإلهة حتحور والملكة نفرتارى.
وأشار إلى منتجعات الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم ودهب؛ كأفضل الأماكن للاستمتاع بالشعاب المرجانية الملونة ورحلات الغوص، وكذلك شبه جزيرة سيناء؛ حيث يمكنكم زيارة جبل سيناء والقرى البدوية وركوب الجمال والقيام برحلات السفارى.
ومدينة الإسكندرية؛ حيث قلعة قايتباى ومكتبة الإسكندرية والآثار الغارقة، وأخيرا واحة سيوة؛ حيث الصحارى البيضاء والسوداء، كل تلك الأماكن تضمن الاستمتاع بالمناظر الخلابة الفريدة من نوعها فى العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موقع إيطالى يرشح 10 أماكن مصرية للزيارة خلال 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.