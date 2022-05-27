وزير التعليم العالى يباشر عمله من المقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان صادر اليوم الجمعة، تفقد الوزير مقر الوزارة الجديد مشيدا بمستوى وجودة التجهيزات، بما يساهم فى تسهيل الإجراءات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، كما اطلع على التجهيزات التى تمت بالمبنى، وتأثيث مكاتب القيادات وموظفى الوزارة، مشيدا بالالتزام بمعدلات الإنجاز التى تحققت فى المبنى.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن انتقال العاملين للعاصمة الإدارية الجديدة يعتبر نقلة نوعية لتقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، فضلا عن تحقيق "حوكمة الإدارة الحكومية" التى تعد من أهداف الدولة المصرية، وذلك باستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية.

واستمع الوزير لشرح من مسؤولى الوزارة حول تأثيث المكاتب وتوزيع الموظفين، مؤكدا على أهمية تنمية قدرات العاملين لتلبية متطلبات التحول الرقمى وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.