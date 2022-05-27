محافظ أسيوط يوجه بإنهاء إجراءات طلبات التقنين المقدمة من المواطنين

جدة - نرمين السيد - وجه عصام سعد محافظ أسيوط بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين والمضى قدما فى هذا الملف الذى توليه الدولة اهتماما كبيرا من أجل استرداد حق الشعب.





جاء ذلك خلال لقاءه مع أحمد شوقى مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة لاستعراض الموقف الحالى وسير عمل منظومة التقنين لسرعة إنجاز الملف.

وتم خلال اللقاء استعراض معدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة "الفحص، والمعاينة، والتعاقد، والبت فى التظلمات، والتثمين" وسير العمل بالمنظومة من حيث عدد طلبات التقنين المقدمة والطلبات التى تم الإنتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وفقا للقانون 144 لسنة 2017 لتحقيق الاستقرار للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن الدوله تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون مطالبا بسرعة الانتهاء من كل الطلبات المستوفاه للضوابط والشروط وتحرير عقود لها وتسليمها للمواطنين حفاظ على حقوق الدوله والمواطن.

ووجه اللواء عصام سعد بضرورة قيام كل الجهات العاملة والمسئولة عن ملف التقنين ‏بالتنسيق والتعاون فيما بينها لسرعة الانتهاء من النسب المتبقية من ‏الطلبات مع ضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل لجان منظومة التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة تجاه كل من يتقاعس عن أداء دوره فى المنظومة.

كما كلف المحافظ بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولين التقنين بالمحافظه رؤساء الوحدات المحلية والانتهاء من كافة العقود خلال أيام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعى اليد على املاك الدولة الممتنعين عن التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة لان هذه يعتبر إهدار للمال العام وضياع هيبة الدولة.