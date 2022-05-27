«شرايين التنمية».. المريوطية تتطهر من التلوث والقمامة وتستعد للممشى السياحى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد أحمد راشد، أعمال تغطية ترعة المريوطية فى المنطقة المحصورة بين شارعى الأهرام والملك فيصل لمتابعة الموقف التنفيذى على أرض الواقع والتى تشمل إنشاء ممشى سياحى وتغطية أجزاء من مسار الترعة لإقامة مواقف حضارية لسيارات السيرفيس، للمساهمة فى التخلص من الازدحام المرورى وتسهيل حركة المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن مشروع تغطية ترعة المريوطية سيحقق نقلة حضارية للمنطقة، بعد التخلص من العشوائية والمخلفات، وتدبيش الترعة وتحويلها من بؤرة للتلوث والقمامة إلى ممشى سياحى ومواقف حضارية وذلك استكمالا لما نفذته المحافظة بالمرحلة الأولى ضمن مخطط تطوير محور المريوطية، وذلك لكى تكتمل الصورة الحضارية لتلك المنطقة.

وشدد المحافظ على إزالة جميع التعديات الموجودة بمسار تطوير الأعمال وتوحيد خطوط التنظيم والأرصفة، إلى جانب إلزام ملاك قطع الأراضى الفضاء ببناء أسوار حضارية لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مجددا، ولكى تتماشى مع أعمال التطوير بذلك القطاع.

فى سياق متصل، تابع أحمد راشد، فى جولته التفقدية، أعمال رصف وتطوير شارع عثمان محرم بطول 3 كيلومترات، بدءاً من شارع الهرم وحتى الطريق الدائرى.

وأكد أن الشارع يعد أحد الشريان المرورية المهمة المؤدية لشارع الهرم، وربطه مع الطريق الدائرى بما يخدم حركة سير المركبات بشوارع ترسا والعروبة وخاتم المرسلين، وكما أنه يسهم بشكل ملحوظ فى تسيير الحركة المرورية بالمنطقة بالتزامن مع خطة الدولة فى تنفيذ أعمال توسعات مسار الطريق الدائرى وما يتبعها من إنشاء مطالع ومنازل لخدمة المترددين عليه.

كما تابع المحافظ أعمال رصف وتطوير شارعى الزهراء ومصرف الكنيسة بنطاق حى العمرانية باعتبارهما من الشوارع المؤدية لمحور عثمان محرم وبالتزامن مع تطوير المحور.

ووجه المحافظ رئيس حى العمرانية، ورئيس حى الطالبية بحصر عدد من المتفرعات الأخرى لدراسة إدراجها ضمن مخطط التطوير استكمالا لأعمال التطوير التى تشهدها المنطقة لإحداث نقلة حضارية، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد أحمد راشد، على ضرورة مطابقة أعمدة الإنارة للمواصفات الفنية، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المنفذة حال مخالفتها لتلك المواصفات.

وشهدت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال رصف وتطوير طريق اللبينى بنطاق الهرم وكرداسة بطول 5.3 كيلومتر وعرض 36مترا فى الجانبين، وذلك بدءًا من شارع الكوثر شمالا، وحتى الطريق الدائرى جنوبا.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الشارع ضمن المحاور المرورية المهمة الواقعة بنطاق الهرم وكرداسة، كونه يربط بالطريق الدائرى ويخدم المتجه إلى القطاع الجنوبى، موضحا أن أعمال التطوير تشمل توسعة ورصف الطريق بعد إزالة جميع التعديات الموجودة على خطوط التنظيم، وتطوير الجزيرة الوسطى وتوحيد أرصفة المشاة وتركيب أعمدة إنارة حديثة، مع مراعاة تنفيذ الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والقياسية.