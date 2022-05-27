تركيب الكمرات المعدنية لكوبرى منقباد العلوى فى أسيوط (صور)

جدة - نرمين السيد - قال عصام سعد محافظ أسيوط إنه جار تركيب الكمرات المعدنية لكوبرى منقباد العلوى الجارى إنشاؤه أعلى المجرى المائى للترعة الإبراهيمية التى يبلغ عرضها 80 متر فيما يصل وزن الباكية المعدنية 190 طن ومتوسط طول الكمرات حوالى 35 متر ومتوسط وزن الكمرة الواحدة حوالى 35 طن بإستخدام مجموعة أوناش بحمولات تصل إلى 650 طن.





وأوضح محافظ أسيوط أن كوبرى منقباد العلوى جار إنشاؤه بالمدخل الشمالى لمدينة أسيوط بطريق (أسيوط/القاهرة) الزراعى ويمر أعلى الترعة الابراهيمية وخطوط السكة الحديد بمنطقة منقباد بإجمالى طول 1600 متر وعرض 16.7 متر وتبلغ بتكلفته الإجمالية حوالى 400 مليون جنيه ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة ويعد نقلة نوعية فى حركة النقل والمواصلات فى المحافظة خصوصا بالمدخل الشمالى للمدينة.

وأشاد المحافظ بنسب الإنجاز فى الأعمال، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد لنهو الأعمال والحرص على تنفيذها بالجودة والدقة والمواصفات المقررة، مؤكدا أن الكوبرى سيقضى على التكدس والزحام المرورى ويسهم فى فك الاختناقات المرورية بمدخل قرية منقباد الذى يحدث على مدار اليوم ويزداد مع إغلاق مزلقان السكة الحديد حيث يمر الكوبرى أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم القرية والمناطق المجاورة بدلا من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل معلنا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التى قد تقف أمام الانتهاء من أعمال التنفيذ.

ولفت إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى كل القطاعات خصوصا مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكبارى لتسهيل حركة النقل والانتقال مما تساهم فى جذب استثمارات جديدة بالمحافظة.

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