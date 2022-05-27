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بدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطنى لكلا البلدين، والتقى الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة بنظيره الكونغولى كاباندا باكورنجا وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى المجالات العسكرية المختلفة.
وأعرب الفريق أول محمـد زكى خلال اللقاء عن اعتزازه بالعلاقات المصرية الكونغولية المشتركة وأهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون والدعم فى مجالات التعاون العسكرى بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.
وأشار وزير الدفاع الوطنى والمحاربين القدماء الكونغولى إلى أن هناك توافقا فى الرؤى حول كافة الموضوعات التى تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
وفى نهاية اللقاء وقع الجانبان على بروتوكول تعاون فى مجالات الدفاع والتدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية بين الجانبين.
كما التقى الفريق أول محمـد زكى مع جان ميشيل ساما لوكوندية رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، حيث أعرب عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة القادمة توافق فى الرؤى بشأن التحديات المشتركة وتطورات الموقف الإقليمى والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومى للبلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته إلى الكونغو الديمقراطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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