محافظ سوهاج: تشغيل محطة الصرف الصحى بالكوثر بتكلفة 30 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ - فى تصريح له اليوم الجمعة - إن تشغيل المحطة يأتى فى إطار خطة المحافظة بالتوازى مع اهتمام الدولة وتوجيهات القيادة السياسية للانتهاء من المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى أهمية المشروع فى خدمة 10 آلاف نسمة من أهالى مناطق "عرب مهدى، والنساجون، وعمارات الإسكان الإجتماعى"، وبدء التشغيل الفعلى للمحطة عقب استلامها بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.
وأشار المحافظ إلى أن المحطة تم إنشاؤها على مساحة 625 مترا مربعا بطاقة 120 لترا / ثانية ويشمل المشروع "شبكات انحدار بطول 7 كيلومترات، بأقطار من 160 إلى 450 ملم وخط طرد بطول 1.2 كيلومتر بقطر 315 ملم.
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