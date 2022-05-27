«كلنا واحد» تواصل توجيه القوافل الإنسانية بالقاهرة وجنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - واصلت القافلة المشتركة بين قطاعى حقوق الإنسان والخدمات الطبية بوزارة الداخلية توزيع المساعدات العينية "بطاطين – مواد غذائية" على المواطنين بالمناطق الأكثر إحتياجاً وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتى (القاهرة - جنوب سيناء).





كما زار وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان عددا من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكل القطاعات. ويأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان والمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد.. معك فى كل مكان).

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